Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) ist als romantischer Erzähler berühmt geworden. Dabei war er auch ein begabter Musiker und Zeichner, der sich zwischen seinen vielen Talenten lange nicht entscheiden konnte. In der Jugend hatte er sich vor allem der Musik verschrieben.

Ein Leben zwischen Juristerei und Kunst

Nach dem Assessorexamen verbrachte Hoffmann einige Jahre als preußischer Justizbeamter in Posen, Płock und Warschau. Nebenbei ging er seinen künstlerischen Neigungen nach. In Warschau beteiligte er sich rege am Musikleben der Stadt, war Mitbegründer der "Musikalischen Gesellschaft" und brachte eigene Kompositionen zur Aufführung.

1808 trat Hoffmann am Bamberger Theater eine Stelle als Kapellmeister an, die jedoch nur kurz währte. Er verdingte sich als Musiklehrer und widmete sich verstärkt dem Schreiben. 1809 erschien seine Novelle "Ritter Gluck" in der Leipziger "Allgemeinen musikalischen Zeitung", für die er in den folgenden Jahren zahlreiche Musikrezensionen verfasste, darunter seine berühmte Besprechung von Beethovens 5. Sinfonie. In dieser Zeit kreierte er auch die Figur des Kapellmeisters Johannes Kreisler, die zu seinem literarischen Alter Ego wurde.

E.T.A. Hoffmann (rechts) und sein Zechkumpane, der Schauspieler Ludwig Devrient Im April 1813 ging Hoffmann nach Dresden, um eine Stelle als Musikdirektor der Theatertruppe J. Secondas anzutreten. Nach einem baldigen Zerwürfnis wieder ohne Stellung, entschloss er sich als Jurist in den Staatsdienst zurückzukehren. Durch Vermittlung seines Freundes Theodor Gottlieb von Hippel fand Hoffmann 1814 eine Anstellung beim Berliner Kammergericht, zunächst ohne festes Gehalt. Zwei Jahre später wurde er zum Kammergerichtsrat ernannt.



Mit der Veröffentlichung des Erzählbands "Fantasiestücke in Callot's Manier" (1814/1815) festigte sich Hoffmanns Ruf als Schriftsteller. In den Berliner Jahren schuf er einen Großteil seiner heute bekannten Werke, darunter "Die Serapionsbrüder", "Kater Murr" und "Elixiere des Teufels". Ende 1821 erkrankte Hoffmann an einem Rückenmarksleiden, dass zu einer rasch fortschreitenden Lähmung führte. Er starb am 25. Juni 1822 in Berlin.

E.T.A. Hoffmann in der Klassikerlesung

In Hoffmanns Geschichten verwischen oftmals die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Der Gegensatz zwischen Leben und Kunst, zwischen bürgerlichem Alltag und der Welt des Phantastischen ist ein wiederkehrendes Thema. Zudem sind viele literarische Texte von seiner Liebe zur Musik geprägt, die ihm als "einzig wahre Kunst" galt. Für diese Klassikerlesung haben wir einige seiner Künstlererzählungen ausgesucht.

In "Ritter Gluck" erlebt der Erzähler eine ganz ungewöhnliche Aufführung der Oper "Armida"“ von Christoph Willibald Gluck. In "Don Juan", erschienen 1813, kommt es in einer Theaterloge zu einer wundersamen Begegnung mit Donna Anna aus Mozarts "Don Giovanni". Die späte Erzählung "Rat Krespel" (1818) handelt vom wunderlichen Juristen Krespel, einer ganz besonderen alten Geige und der Sängerin Antonie, die nicht singen darf.

Das Ballett "Der Nussknacker" basiert auf Hoffmanns Märchen Weihnachtlich wird es mit Hoffmanns beliebtem Kunstmärchen "Nussknacker und Mausekönig". Die Geschichte ist mit der Musik Tschaikowskis als Ballett weltberühmt geworden. Es basiert allerdings auf einer abgemilderten Bearbeitung des Stoffes von Alexandre Dumas d. Ä., die einiges von der Vielschichtigkeit und Skurrilität des Originals verloren hat.