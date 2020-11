Schmitz entwickelte seine Geschichten im Erzählen. Sie entstanden aus Improvisationen, die er im Freundeskreis oder im Kaffeehaus vorzutragen pflegte. Herausgeber Victor M. Mai schrieb über Hermann Harry Schmitz, er habe das Talent besessen "eine Zuhörerschaft, ganz gleich, ob sie drei oder dreihundert Köpfe zählte, in die tollste Heiterkeit zu peitschen." Der begnadete Vortragskünstler war ein geschätzter Gast in den Salons der Düsseldorfer Gesellschaft. Seine auffällige Kleidung – er trug ein schwarzes Cape mit rotem Innenfutter - brachte ihm den Beinamen "Dandy vom Rhein" ein.

Nach dem Willen des Vaters hätte der 1880 in Düsseldorf geborene Sohn eines Fabrikdirektors Offizier werden sollen. Wegen eines Lungenleidens für militäruntauglich befunden, musste er eine kaufmännische Laufbahn einschlagen. Nebenbei widmete er sich der Literatur und seiner Leidenschaft, groteske Geschichten zu erfinden. Schmitz' Vorbilder waren Oscar Wilde und Heinrich Heine. Aus Verehrung für den ebenfalls in Düsseldorf geborenen Dichter wählte er sich "Harry" als zweiten Vornamen.

Hermann Harry Schmitz, Vignette von Nikolaus Heidelbach Bildrechte: HERMANN-HARRY-SCHMITZ-SOCIETÄT

Doch für sein literarisches Schaffen blieb Schmitz nur noch wenig Zeit. "Ich habe keine Lunge mehr. Ich bin eigentlich tot oder aber ein anatomisches Phänomen", schrieb er sarkastisch über seine stark angegriffene Gesundheit. Ohne Aussicht auf Besserung seiner Leiden setzte Hermann Harry Schmitz bei einem Kuraufenthalt in Bad Münster am Stein am 8. August 1913 seinem Leben ein Ende. Seine Grotesken und Erzählungen wurden posthum in zahlreichen Ausgaben veröffentlicht.



Die 1990 gegründete Hermann-Harry-Schmitz-Societät in Düsseldorf engagiert sich seit dreißig Jahren, das literarische Erbe des Düsseldorfer Satirikers lebendig zu halten.