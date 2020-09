Ihr Name ist geläufig: Viele Schulen sind nach Ricarda Huch benannt, ihr vielfältiges Werk von mehr als 50 Büchern ist heute nur wenig bekannt. Dabei galt die 1864 in Braunschweig geborene Schriftstellerin und Historikerin jahrzehntelang als eine der wichtigsten Intellektuellen des Landes. Thomas Mann schrieb 1924 zu ihrem 60. Geburtstag: "… nicht nur die erste Frau Deutschlands ist es, die man zu feiern hat, es ist wahrscheinlich die erste Europas."

Eine Vorreiterin war Ricarda Huch in vielerlei Hinsicht. Sie studierte Geschichte und Philosophie und promovierte als eine der ersten deutschen Frauen 1892 an der Universität Zürich. Sie arbeitete zunächst als Bibliothekarin und Lehrerin, ehe sie ein Leben als freie Schriftstellerin wagte.

1926 wurde sie als erste Frau in die Preußische Akademie der Künste gewählt, aus der sie aber 1933, nach Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten, wieder austrat. Zwischen 1935 bis 1947 lebte sie bei ihrer Tochter In Jena. In diesen Jahren der "inneren Emigration" verfasste sie ihre monumentale "Deutsche Geschichte". Nach dem Krieg arbeitete sie an einem Buch über den Widerstand gegen Hitler, das unvollendet blieb.

Im Oktober 1947 nahm Ricarda Huch als Ehrenpräsidentin am Ersten Deutschen Schriftstellerkongress in Berlin teil. Anschließend übersiedelte sie zu Tochter und Schwiegersohn nach Frankfurt am Main. Am 17. November 1947 starb sie im Gästehaus der Stadt Frankfurt in Schönberg im Taunus.