Ein Gentlemen Detective

Mit Lord Peter Wimsey hat die englische Schriftstellerin Dorothy L. Sayers (1893-1957) einen typischen Vertreter der sogenannten "Gentleman Detectives" erschaffen. Er ist von adliger Herkunft, elegant, vielseitig gebildet und wohlhabend. Der zweite Sohn des Duke of Denver hat das Eton College besucht und in Oxford einen ausgezeichneten Abschluss in neuerer Geschichte gemacht. Während des Ersten Weltkriegs diente er als Major in einer Schützenbrigade. Sein stattliches Einkommen, schrieb Dorothy L. Sayers, habe sie Lord Peter absichtlich gegeben, da sie sich, als sie ihn erfand, finanziell selbst sehr einschränken musste:

Deshalb machte es mir Spaß, sein Vermögen für ihn auszugeben. Als ich mit meinem unmöblierten Zimmer unzufrieden war, gab ich ihm eine Luxuswohnung am Picadilly, als mein billiger Teppich ein Loch bekam, bestellte ich ihm einen Aubusson. Als ich nicht mal genug Geld für eine Busfahrkarte hatte, kaufte ich ihm einen zwölfzylindrigen Daimler. Dorothy L. Sayers How I Came to Invent the Character of Lord Peter Wimsey

Dieser Wohlstand ermöglicht es Lord Peter seinen Hobbies zu frönen. Dazu zählen das Sammeln von Inkunabeln, klassische Musik, Kricketspielen und das Lösen von Kriminalfällen. Als Detektiv ist er mit einigen nützlichen Accessoires ausgestattet: einer als Monokel getarnten Lupe, einer Mintaschenlampe in Form einer Streichholzschachtel und einem Spazierstock mit Zollmarkierungen, verstecktem Degen und Kompass im Knauf. Bei seinen Ermittlungen unterstützen ihn sein treuer Diener und früherer Kriegskamerad Mervyn Bunter, Inspektor Charles Parker von Scotland Yard und in einigen Fällen Harriet Vane, seine spätere Frau.

Acht Kriminalhörspiele mit Lord Peter

11 Romane und 21 Erzählungen mit Lord Peter Wimsey schrieb Dorothy L. Sayers zwischen 1920 und 1940. Acht Geschichten mit dem eleganten Amateurdetektiv hat MDR KULTUR 2002 fürs Hörspiel adaptiert. Da geht es unter anderem um einen Mann, der sein Gedächtnis verloren hat und nicht weiß, ob er ein Verbrechen begangen hat, um einen sadistischen Arzt, der seine Frau in künstlicher Geistesverwirrung hält und um einen scheinbaren Jungenstreich in Lord Peters Familie. Viele bekannte Schauspieler waren an der Produktion beteiligt: Peter Fricke als Lord Peter, Dagmar von Thomas als Erzählerin und Siegfried Voß als Inspektor Parker, sowie Rolf Becker, Horst Hiemer, Dieter Bellmann, Felix von Manteuffel, Hilmar Eichhorn, Marlies Reusche und andere.

Die Schriftstellerin Dorothy L. Sayers

Die englische Schriftstellerin Dorothy L. Sayers (1893-1957) Bildrechte: imago images/Everett Collection Dorothy Leigh Sayers, geboren am 13. Juni 1893 als Tochter eines Pfarrers und Schuldirektors aus altem englischen Landadel, war eine der ersten Frauen, die an der Universität ihres Geburtsorts Oxford Examen machte. Sie wurde Lehrerin in Hull, wechselte dann aber für zehn Jahre zu einer Werbeagentur. 1926 heiratete sie den Hauptmann Oswald Atherton Fleming.



Als Schriftstellerin begann sie mit religiösen Gedichten und Geschichten. Ihre über zwanzig Detektivromane, die sich durch psychologische Grundierungen, eine Fülle bestechender Charakterstudien und eine ethische Haltung auszeichnen, sind inzwischen in die Literaturgeschichte eingegangen. Dorothy L. Sayers gehört mit Agatha Christie und P.D. James zur Trias der großen englischen Kriminalautorinnen. 1950 erhielt sie in Anerkennung ihrer literarischen Verdienste um den Kriminalroman den Ehrendoktortitel der Universität Durham. Dorothy L. Sayers starb am 17. Dezember 1957 in Witham/Essex.

Der Schauspieler Peter Fricke

Peter Fricke wurde 1939 in Berlin geboren und wuchs in Murnau am Steffelsee auf. Nach seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München hatte er 1960 bei den Heidelberger Schloßspielen seinen ersten Auftritt als Lysander in Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Ab 1964 ging er für fast zehn Jahre ans Bayerische Staatsschauspiel München. Danach arbeitet er als freier Schauspieler, stand unter anderem in Berlin, Hamburg Wien, Zürich oder Düsseldorf auf der Bühne und wurde durch Fernsehserien wie "Der Kommissar", "Der Alte", "Derrick", "SOKO 5113" oder "Tatort" bekannt, in denen er prägnante, oft zwielichtige Charaktere darstellte. Im Kinofilm "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" ist er als Schwarzenberg zu sehen.