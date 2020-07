Die Schriftstellerin Dorothy L. Sayers

Dorothy Leigh Sayers, geboren am 13. Juni 1893 als Tochter eines Pfarrers und Schuldirektors aus altem englischen Landadel, war eine der ersten Frauen, die an der Universität ihres Geburtsorts Oxford Examen machte. Sie wurde Lehrerin in Hull, wechselte dann aber für zehn Jahre zu einer Werbeagentur. 1926 heiratete sie den Hauptmann Oswald Atherton Fleming. Als Schriftstellerin begann sie mit religiösen Gedichten und Geschichten. Ihre über zwanzig Detektivromane, die sich durch psychologische Grundierungen, eine Fülle bestechender Charakterstudien und eine ethische Haltung auszeichnen, sind inzwischen in die Literaturgeschichte eingegangen. Dorothy L. Sayers gehört mit Agatha Christie und P.D. James zur Trias der großen englischen Kriminalautorinnen. 1950 erhielt sie in Anerkennung ihrer literarischen Verdienste um den Kriminalroman den Ehrendoktortitel der Universität Durham. Dorothy L. Sayers starb am 17. Dezember 1957 in Witham/Essex.

Der Schauspieler Peter Fricke

Peter Fricke wurde 1939 in Berlin geboren und wuchs in Murnau am Steffelsee auf. Nach seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München hatte er 1960 bei den Heidelberger Schloßspielen seinen ersten Auftritt als Lysander in Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Ab 1964 ging er für fast zehn Jahre ans Bayerische Staatsschauspiel München. Danach arbeitet er als freier Schauspieler, stand unter anderem in Berlin, Hamburg Wien, Zürich oder Düsseldorf auf der Bühne und wurde durch Fernsehserien wie "Der Kommissar", "Der Alte", "Derrick", "SOKO 5113" oder "Tatort" bekannt, in denen er prägnante, oft zwielichtige Charaktere darstellte. Im Kinofilm "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" ist er als Schwarzenberg zu sehen.