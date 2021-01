Selma Lagerlöfs literarisches Schaffen ist tief verwurzelt in den volkstümlichen Geschichten, Märchen und Legenden ihrer värmländischen Heimat und der reichen Welt nordischer Mythen und Sagen. In ihren Romanen und Erzählungen vermischen sich realistische Darstellungen mit fantastischen Elementen.

Aufgrund ihrer schlichten, an der mündlichen Erzähltradition orientierten Sprache wurde die beliebte Schriftstellerin lange als "Märchentante" unterschätzt. Dabei zeichnen sich ihre Werke durch raffinierte, bewusst eingesetzte Erzähltechniken aus. Sie verwendet Motive aus Spuk- und Geistergeschichten, um soziale und psychologische Konflikte auszuloten. Wiederkehrende Themen sind die Bedrohung und der Verlust des eigenen Heimes, die Verbindung zwischen Natur und Menschen, sowie der Umgang mit Schuld und die Notwendigkeit der Sühne. Implizit setzt sie sich in vielen Werken auch mit sozialen Umwälzungen auseinander und stellt tradierte Geschlechterrollen infrage.

Selma Lagerlöfs Schauergeschichte "Herrn Arnes Schatz"

Zum Auftakt dieser Klassikerlesung senden wir Selma Lagerlöfs erstmals 1904 erschienene Erzählung "Herrn Arnes Schatz". Sie basiert auf einer wahren Begebenheit - einem brutalen Raubüberfall in der damals dänischen Provinz Bohuslän im 16. Jahrhundert. Selma Lagerlöf hat sie als Schauergeschichte neu erzählt.

Auf der Flucht vor dem schwedischen König überfallen drei schottische Landsknechte den Pfarrhof in Solberga, in dem ein Schatz liegen soll. Sie töten den Pfarrer Herrn Arne und alle Bewohner, auch die junge Enkelin des Pfarrers. Nur die kleine Elsalill, die als Pflegekind auf dem Hof lebt, kann sich verstecken und dem Morden entgehen. Der arme Fischerhändler Torarin aus Marstrand nimmt das Mädchen bei sich auf.

Szene aus dem Stummfilm "Herrn Arnes Schatz" (1919) nach Selma Lagerlöfs Erzählung Bildrechte: imago images/Everett Collection Wenig später begegnet Elsalill in Marstrand drei reichen Schotten. Sie wollen heimreisen, doch die Schiffe können nicht auslaufen, da das Meer zugefroren ist. Ihr Anführer Sir Archie versucht Elsalill zu erobern und verspricht ihr, sie nach Schottland mitzunehmen. Das einsame Mädchen lässt sich von seinen Worten blenden. Dann erscheint ihr der Geist der ermordeten Pflegeschwester und zeigt ihr, dass die reichen Schotten die Mörder vom Pfarrhof sind.



Elsalill will Archie, in den sie sich verliebt hat und der Reue zeigt, zunächst nicht verraten. Als sie den schweren Kummer der toten Pflegeschwester erkennt, die nicht zur Ruhe kommen kann, zeigt sie die Mörder an. Zugleich warnt sie Sir Archie vor der nahenden Stadtwache und beschwört ihn zu fliehen. Der Landsknecht zeigt nun sein wahres Gesicht.

Sie [Elsalill] schauderte, als sie Sir Archie sah und hörte, denn während er sprach, bekam er ein grausames, blutdürstiges Aussehen. Was wollte ich tun? dachte sie. Bin ich toll gewesen und habe ich den geliebt, der alle die Meinen gemordet hat? Möge Gott mir meine Sünde vergeben. Selma Lagerlöf Herrn Arnes Schatz

Gerhart Hauptmann nutzte Selma Lagerlöfs Schauergeschichte als Vorlage für sein Versdrama "Winterballade" (1917). Mauritz Stiller drehte 1919 den gleichnamigen Stummfilm, der bis heute als einer der bedeutendsten schwedischen Filme gilt.

Weitere Erzählungen von Selma Lagerlöf

"Die Waldkönigin" ist eine Novelle aus der Sammlung "Die Königinnen von Kungahälla". Sie handelt von Silvius Antonius Poppius, dem untüchtigen Sohn eines reichen römischen Reeders. Als er mit 20 Jahren das Genussleben satthat und ein paar Missgeschicke ihn unglücklich machen, beschließt er sich durch Ertrinken das Leben zu nehmen. Doch sein Plan lässt sich nicht so leicht umsetzen.

Die Erzählung "Der Weg zwischen Himmel und Erde" erschien in der Sammlung "Geschichten von Trollen und Menschen". Oberst Beerencreutz, eine Figur aus Lagerlöfs berühmtem Roman Gösta Berling, wird eines nachts von einem Fremden aufgesucht. Es ist der Tod, der ankündigt, am nächsten Tag wiederzukommen. Nach Erledigung einiger Angelegenheiten macht sich Beerencreutz auf den Weg und entscheidet sich, einen unbekannten Weg einzuschlagen.

"Die Silbergrube" aus einem Erzählband von 1908 ist ein moralisches Lehrstück und spielt zurzeit König Gustavs III., der von 1771 bis 1792 Schweden regierte. Der König befindet sich auf einer Reise durch die damalige Provinz Dalekarlien, als ihn ein Schaden an seiner Kutsche zum Anhalten zwingt. Während die Kutsche repariert wird, begibt sich der König zur Kirche eines nahegelegenen Ortes. Der Pfarrer, den der König für einen Bauern hält, erzählt ihm die Geschichte von der Entdeckung einer Silbergrube, die großen Reichtum versprach, aber nichts als Unglück über die Gemeinde brachte.

Die Schriftstellerin Selma Lagerlöf

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf wurde am 20. November 1858 auf Gut Mårbacka in der schwedischen Provinz Värmland geboren. Nach ihrem Studium in Stockholm trat sie ihre erste Stelle als Lehrerin in der Hafenstadt Landskrona im Süden des Landes an. Zu dieser Zeit verfasste sie ihren ersten Roman "Gösta Berling", mit dem sie berühmt wurde. Als 1895 die zweite Auflage des Buches erschien, konnte sie die Lehrtätigkeit aufgeben.

Mit der Schriftstellerin Sophie Elkan, mit der sie eine innige Freundschaft verband, unternahm sie 1896 eine ausgedehnte Reise durch Südeuropa. Ab 1897 lebte Selma Lagerlöf als freie Schriftstellerin in Falun. 1906 schrieb sie ihr bekanntestes Buch "Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen", das als Lesebuch im Auftrag des Allgemeinen Volksschullehrerverbandes entstand.

Selma Lagerlöf vor dem Gutshaus Mårbacka, 1918 Bildrechte: imago images/Mary Evans 1909 erhielt Selma Lagerlöf als erste Frau den Nobelpreis für Literatur. In der Begründung heißt es: "Ihre Dichtung wird geprägt von edlem Idealismus, Reichtum an Fantasie und seelenvoller Erzählweise." Das Preisgeld ermöglichte es ihr, das Gutshaus Mårbacka zurückzukaufen, das ihre Familie wegen hoher Schulden verloren hatte. 1914 wurde Selma Lagerlöf als erstes weibliches Mitglied in die Schwedische Akademie aufgenommen.