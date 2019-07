Ja, mit diesem tollen Wert kann man Leipzig auch ganz offiziell als Hauptstadt der Kleingärtner bezeichnen. Denn im Vergleich zu anderen Städten liegt Leipzig absolut an der Spitze mit der Anzahl der Kleingärten, die auf je 100 Einwohner kommen: In Leipzig sind das sechs, in Dresden rund vier, in Berlin nur noch zwei.



Im Moment sieht es so aus, dass zehn Minuten rund ums Zentrum alle Kleingärten vergeben sind, vor zehn Jahren lag der Altersdurchschnitt hier in der Anlage bei 67, mittlerweile liegt er bei 53 Jahren. Am Stadtrand wiederum gibt es Anlagen mit einem Leerstand von 40 Prozent. Das wird dann schon dramatisch, weil solche Anlagen finanziell auf der Kippe stehen. Abgesehen davon ist es erfreulich, dass gerade in Leipzig viele Initiativen zum Urban Gardening den städtischen Raum erobern.