Kulturschaffende sollen besser bezahlt werden – mit diesem Satz kann man verschiedene Vorhaben umschreiben, die Linke, SPD und Grüne in Thüringen angehen wollen. Da geht es zunächst mal um die Gehälter der Theater- und Orchesterangestellten. Diese nehmen teilweise schon seit Jahren empfindliche Gehaltseinbußen hin, weil sie über Haustarifverträge angestellt wurden. Nachdem Sachsen aber bereits vor einem Jahr zum Flächentarif zurück gekehrt ist, hat Rot-Rot-Grün nun ähnliches vor.

Außerdem soll das Projektmanagerprogramm ausgeweitet werden: Durch dieses Programm werden in Thüringen Menschen bezahlt, die in den kleinen Kulturinstitutionen tätig sind, also Festivals organisieren, Galerien betreiben oder freie Theaterprojekte leiten. Mehr Geld soll im Kulturbereich auch an die Kommunen fließen, die in Thüringen ja vielerorts knapp bei Kasse sind und sich deswegen schrittweise aus der Kulturfinanzierung zurück gezogen haben. Hier soll mittelfristig ein Kulturinvestitionsprogramm aufgelegt werden. Wie genau das aussehen könnte, wird im Koalitionsvertrag aber nicht erklärt.

Auf kommunaler Ebene liegt einiges im Argen

Viele kleine Museen abseits der großen Städte in Thüringen sind derzeit existenziell bedroht, Kulturvereine haben Nachwuchssorgen. Hier wollen Linke, SPD und Grüne das ehrenamtliche Kulturengagement stärken und die Zusammenarbeit zwischen "Institutionen und Akteuren im ländlichen Raum verbessern." Ebenfalls soll unterstützt werden, wenn auf regionaler Ebene Kulturentwicklungskonzeptionen durchgeführt werden – wenn also strukturell aufgeschlüsselt wird, wo eine Kommune oder ein Landkreis grundsätzlich hin will mit den eigenen Kulturangeboten. Zudem soll geprüft werden, inwieweit Mittel des Landes, des Bundes und der EU für den ländlichen Raum stärker als bisher für Kultur genutzt werden können.

Auch für die Freie Theaterszene in Thüringen könnte einiges in Bewegung geraten in den kommenden Jahren: Denn Rot-Rot-Grün will sich für eine eigene Spielstätte einsetzen. Bislang finden Off-Theatergruppen nur im Kinder- und Jugendbereich angemessene Bühnenlösungen vor, dies soll sich ändern. Konkrete Angaben zur Finanzierung eines solchen Ortes werden aber nicht genannt.

Mehrheiten werden gebraucht