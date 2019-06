Sachsens Kunstministerin Eva Stange hat heute den Ausschluss des AfD-nahen Künstlers in einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung scharf kritisiert und das Skandalon folgendermaßen zugespitzt: "Es geht nicht, dass Menschen wegen ihrer politischen Haltung stigmatisiert und gesellschaftlich ausgeschlossen werden. Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Ich kann verstehen, dass man ihre Positionen nicht teilt und aus guten Gründen ablehnt. Aber wir leben zum Glück in einer Demokratie und die fordert uns auf, uns mit Positionen auseinanderzusetzen." Und weiter führt sie aus: "Ausgrenzung ist der falsche Weg, damit spaltet man die Gesellschaft." Soweit die klare Haltung der SPD-Politikerin.

Und es mehren sich nun die Stimmen, die diese urdemokratische Position ebenfalls vertreten. Und dazu gehören selbst jene Künstlerinnen und Künstler, die die Teilnahme des AfD-nahen Malers in einem Brief hart kritisiert hatten. Doch nachdem er ausgeschlossen wurde, betonen sie, niemals für seinen Rausschmiss plädiert zu haben und schieben die Schuld allein den Kuratoren der Schau zu.

Andreas Höll, Kunstredakteur bei MDR KULTUR Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof

Da stellt sich die Frage: Gibt es nun auf einmal einen breiten Konsens darüber, dass die Ausladung Krauses eine falsche Entscheidung war? Und falls das mit Ja beantwortet wird, schließt sich daran die nächste Frage an: Warum wird dann Axel Krause nicht wieder eingeladen?



Nach all dem Chaos um diese Ausstellung wäre das nur folgerichtig: Erst der Rauswurf des Künstlers, dann die Absage der Schau, dann wieder die verspätete Ausrichtung – nur dieses Mal ohne Axel Krause. Warum also gibt man nun nicht allen Kunstinteressierten die Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen und die Gemälde von Axel Krause selbst in Augenschein nehmen zu können?