MDR KULTUR: Wie groß sind die Hoffnungen in dieses Experiment in Leipzig oder eben auch wie klein?

Welche Tragweite kann denn so eine Studie haben? Die Probandenzahl wird ja nur etwas mehr als halb so groß wie geplant sein, rund 2.000 statt der geplanten 4.000 Menschen nehmen teil.

Ja, schade. Aber soweit ich weiß, kann das Ziel der Studie auch so erreicht werden. Vielleicht war es nicht so glücklich, einen Künstler wie Tim Bendzko auszusuchen, der ja eher ein Club-Künstler ist. Aber man muss Tim Bendzko absolut Respekt zollen, dass er sich für diese Studie zur Verfügung stellt. Möglicherweise wäre es mit einem vermeintlich attraktiveren Künstler unter diesen widrigen Bedingungen auch nicht besser gelaufen. Die Leute interessieren sich gerade einfach nicht so sehr dafür. Es ist Sommer, Ferienzeit und gerade haben wir 35 Grad. Ich erhoffe mir trotzdem Ergebnisse, die passgenaue Hygienekonzepte für unterschiedlichste Veranstaltungsformate und unterschiedlichster Hallengrößen möglich machen.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht jetzt schon von einem Karnevalsverbot, private Feiern sollen gedeckelt werden. Da kann man sich Indoor-Konzerte eigentlich schwer vorstellen. Was, wenn man jetzt feststellt, Konzerte wären unter bestimmten Bedingungen möglich oder eben nicht möglich. Also ich sage mal: Alkoholverbot, Abstand, Masken. Wann ist ein Konzert noch ein Konzert?

Präsentation in Vorbereitung des Experimentes Bildrechte: dpa

Ich bin mir sehr sicher, dass diese Studie zeigen wird, dass Konzerte und Sportveranstaltungen unter Einhaltung von strikten individuellen Hygienevorschriften möglich sind. Und ich glaube, dass die Leute auch wieder zu Konzerten kommen würden. Wir sehen es gerade im Vorverkauf für die zwei In Extremo-Konzerte am 2. und 3. Oktober auf der Peißnitz in Halle. Da waren nach wenigen Stunden 500 Karten verkauft. Das, was die Leute interessiert, wo sie Lust drauf haben, da gehen sie auch hin.