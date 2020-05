Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter der Evangelische Kirche in Deutschland: Man wollte ein Schloss wiederaufbauen. Dann, finde ich, gehört das Kreuz dazu, weil es Teil des historischen Bauwerks ist. Hinein kommt nun ein Museum und das beißt sich etwas, das hat vielleicht auch gewisse absurde Züge. Aber ich finde, das macht die Sache reizvoll und interessant.

Ja, das Ganze könnte man als Hybrid bezeichnen. Eigentlich gehört eine Kuppel über einen Kapellenraum. So war das früher gedacht. Im neuen Humboldt-Forum ist aus nachvollziehbaren Gründen kein Platz dafür. Nun stehen Außen und Innen in einem Widerspruch. Das kann man schlimm finden. Man kann aber auch sagen: Es ist eine Chance.

Zur Auseinandersetzung mit dem Thema Religion. Das Humboldt-Forum soll ein Museum der Kulturen der Welt sein, also auch der Religionskulturen. Für Deutschland und Europa gehört das Christentum da mit dazu.

Ja, selbstverständlich. Ich hab' das Ding ja nicht gebaut. Ein humorbegabter Kulturpolitiker, ganz anonym, sagte mir übrigens mal, man kann das Kreuz gerne auf die Kuppel tun, wenn man das Schloss darunter abreißt. (lacht) Was mich am Humboldt-Forum interessieren würde, wäre, wie es dort gelingt, nicht nur unterschiedliche Kulturen, sondern eben auch das Thema Religionen zu präsentieren. Wie kommt der Islam darin vor, das Judentum, viele nicht-schriftliche Religionskulturen aus anderen Weltteilen, aber auch das Christentum?

Nach außen hin ist nun aber das Christentum vertreten. Durch das Kreuz und durch diesen Spruch, den der alte Hausherr König Friedrich Wilhelm IV. hat anbringen lassen und in dem es u.a. heißt, "das in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind". Passt das zu unserer Zeit?

Natürlich nicht. Aber es hilft ja immer mal, in die Bibel zu gucken. Und dann wird man feststellen, dass der gute alte Friedrich Wilhelm als Ausweis seines Gottesgnadentums Stellen aus der Bibel zitiert, die eigentlich herrschaftskritisch sind. Subversive Verse, einmal gesprochen von Petrus in einer Bedrohungssituation, Petrus steht als einfacher, ungebildeter Vertreter einer kleinen Sekte vor dem Hohen Rat und beschwört Christus. Und dann wird zitiert aus dem Philipperbrief, nämlich die eigentlich verrückte Aussage, dass alle Welt die Knie beugen solle vor Christus und nicht, wie es damals tatsächlich geschah, vor dem Kaiser. Aber biblische Texte verändern sich so, wie man sie liest. Der König hat sie reaktionär verstanden. Wir sind frei, uns einen eigenen Vers darauf zu machen.