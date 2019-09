Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast muss Beschimpfungen wie "Stück Scheiße" oder "Dreckschwein" in sozialen Netzwerken hinnehmen: Das Landgericht Berlin entschied am Donnerstag, es handele sich um zulässige Meinungsäußerungen, die in einer Sachauseinandersetzung gefallen seien. Das Urteil ist mittlerweile auf viel Kritik gestoßen. Die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig, sagte, bei derartigen verbalen Übergriffen rede man "über nichts anderes als über Gewalt". Doch wie ist das Urteil juristisch zu bewerten? Darüber haben wir mit dem Rechtsanwalt Gregor Samimi gesprochen.

Gregor Samimi: Ja, man hätte die Sache auch völlig anders bewerten können. Ich persönlich war von der Entscheidung durchaus überrascht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das Landgericht so ein Urteil fällt. Aber das scheint so zu sein, dass, wenn man sich mit der Materie länger auseinandersetzt, dass es eine ganze Staffel von Entscheidungen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht gibt, die diese Entscheidung auch tragen. Aber das gesunde Rechtsempfinden würde wahrscheinlich nicht zu demselben Ergebnis kommen.

Man muss hier wohl abgrenzen, ob es eine Formalbeleidigung darstellt ohne einen Sachbezug, oder ob durchaus ein Sachbezug zu erkennen ist, so wie es das Landgericht jetzt festgestellt hat. Also mit anderen Worten darf man den anderen immer dann kräftig beleidigen, wenn man es schafft, einen Sachbezug herzustellen zu dem Kontext, in dem die ganze Sache passiert. Und so ein Sachbezug ist ja häufig schnell gefunden.