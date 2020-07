Kultur- und Kongresszentrum Warum Gera seinen "Palast der Republik" neu entdecken muss

26 Künstler wirkten an der Ausgestaltung mit. Bildrechte: Stadt Gera

An der Ausgestaltung wirkten dann viele DDR-Künstler, prominente wie weniger bekannte, mit: "Ganz besonders war natürlich, dass von der Idee bis zur Ausführung alles hier im Haus entstanden ist. Man könnte es also vergleichen mit einem Theater auf dem Gebiet der Unterhaltungskunst."



Das "Lied des Lebens" prägt mit seinen Kalkstein-Reliefs über drei Stockwerke hinweg immer noch Treppenhaus und Foyer. Eine kollektive Leistung von 26 Bildhauern, die auch in der DDR nicht alltäglich war. Wer sich mit den 450 Quadratmetern Kunst auseinandersetzt, lernt etwas über Bildhauerei in der DDR. Jo Jastram, prominenter Plastiker aus Rostock, 1977 gar documenta-Teilnehmer, wurde schließlich die Leitung übertragen. 1986 äußerte er sich über seine Kunst in der Nachrichtensendung "Aktuelle Kamera": "Ich formuliere mein Nachdenken über die Menschen in unserer Zeit, in unseren Tagen, in unserem Lande über künstlerische Mittel. Das ist meine Ausdrucksform. Und ich bin ein schrecklich neugieriger Mensch und möchte deshalb wissen, wie das mit diesem Lande, das so gut unterwegs ist, weitergeht."