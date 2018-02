Ich habe das Gefühl, dass hier unter Monika Grütters Federführung ein Lockangebot an die Länder ausgelegt worden ist, sich zu bewerben um Förderung für schwer finanzierbare Projekte in den Ländern und Kommunen. Das ist eigentlich sehr positiv zu bewerten.

Auch mit der neuen Regierung wird Kulturstaatsministerin Monika Grütters ihr Amt aller Voraussicht nach behalten. Der Posten der Beauftragten für Kultur und Medien bleibt im Kanzleramt angesiedelt. Damit gelte die seit 2013 für Kultur und Medien verantwortliche Grütters für das Amt als gesetzt. Wie sie am Donnerstag mitteilte, plant sie für die neue Legislaturperiode, die Kultur in der Region zu stärken.

Im Gespräch mit MDR KULTUR kritisierte Naumann allerdings die Stellung des Kulturteils ganz am Ende des neuen Koalitionsvertrages. Er müsse eigentlich zu Beginn stehen, "da sich die Bundesregierung in einem anhaltendem kulturellen Zwiespalt befindet, gerade im Hinblick auf aktuelle Flüchtlingsfragen". Auch sei der Text zu sperrig und in einem "grauenhaften Deutsch" geschrieben. Kultur beginne mit dem Erlernen der Sprache, so Naumann weiter. "Wenn ich das lese, dann stehen mir die Haare zu Berge."