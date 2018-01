Insignium von Stand und Macht

"Selbstbildnis im Pelzrock" von Albrecht Dürer Bildrechte: dpa Könige, Kaiser oder Päpste trugen Pelz. Was Künstler von Tizian bis Dürer detailversessen als Insignium der Macht ins Bild setzten, hat Philipp Zitzlsperger wissenschaftlich untersucht: Die Kleidervorschriften der vormodernen Zeit, in der es beispielsweise Frauen verboten war, Pelz zu tragen, wenn sie nicht Gattin eines reichen Ratsherrn waren. Der trug dann Marder - wenn auch nur das Fell aus dem Kehlbereich, nicht das wertvolle Rückenstück, die Gattin schmückte sich mit Eichhörnchen. Aus all dem schließt Zitzlsperger, dass Pelz auf der Robe eines Porträtierten eher als Symbol seines Standes denn als Anzeiger von harten Witterungsverhältnissen zu deuten ist:

Da sieht man dann auch, dass der Pelz nicht für die Wärme da ist. Kunsthistoriker gingen da oft auch fehl, wenn sie sagten: Hier trägt der Dargestellte im Porträt von Dürer einen Pelz, also muss das Porträt im Winter entstanden sein. Was totaler Quatsch ist, denn dieser Pelz wurde auch im Sommer getragen als sichtbares Standeszeichen. Philipp Zitzlsperger, Kunsthistoriker und Buch-Autor

Auch Neureiche, Dandys und Frauen leisten sich Pelz

Seit der Moderne adelten sich dann die, die konnten, selbst: Der Pelz war nicht mehr an den Stand gebunden, wie ein Blick in die New Yorker Presse des Jahres 1882 zeigt. Ausführlich wurde über Oscar Wildes Lesereise berichtet, auch seiner Kleidung wegen. Denn der Schriftsteller und Dandy trug den, nach Prinz Edward von Wales genannten, Edwardianischen Pelzmantel aus Robbenfell und löste so in Nordamerika einen maskulinen Pelz-Boom aus. Anfang des 20. Jahrhunderts übernahmen dann die Frauen.

Kein Ende der Pelzindustrie in Sicht

In Europa galt Leipzig als Pelzmekka. Seit dem 14. Jahrhundert gab es dort eine Kürschner-Innung und um 1800 arbeiteten hier schon 65 Kürschner-Meister. Der Brühl erlangte mit seinem Rauchwarenhandel Weltruhm und war Zitzlsperger zufolge seit dem 19. Jahrhundert das Zentrum der zentraleuropäischen Pelzverarbeitung und des Pelzhandels. Diese Tradition setzte sich in der DDR fort und die Pelze vom VEB Rauchwarenkombinat Leipzig, kurz: Brühlpelz, waren ihrer hohen Qualität wegen sehr beliebt. Zwei Drittel waren für den Export bestimmt. Das, was der VEB Interpelz nicht gegen Devisen loswurde, kam in den volkseigenen Handel. Heute ist China der größte Pelzproduzent der Welt. Trotz aller Kritik und des Wissens um die barbarischen Bedingungen, unter denen nicht nur dort Millionen von Tieren gehalten und getötet werden, sieht Zitzlsperger noch keine Ende des Pelzes als Kleidungsstück: