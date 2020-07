Wie jeder Bau ist die Festhalle Plauen ein Zeitdokument. Ihre Einweihung fiel in den Herbst 1989. Da gab es bald überall in der DDR Demonstrationen, besonders früh aber in Plauen.

Eröffnung im Herbst '89: "Die Hälfte der Plätze blieb leer"

Im Wandel der Zeiten Bildrechte: MDR / Festhalle Plauen / Stadtarchiv Plauem Zwei Jahrzehnte hatte Peter Seeberg, ab 1970 SED-Kultur-Stadtrat in Plauen, um ein Kulturhaus gekämpft. Nicht nur die Wohnungssituation war in der Stadt angespannt wie andernorts in der Republik auch, zudem fehlte ein Veranstaltungsort mit großem Saal. Am 29. September war es soweit: Zum Auftakt der Festwoche anlässlich des 40. Jahrestages der DDR am 7. Oktober wurde die Festhalle Plauen feierlich eröffnet.



Nur, die Plauener wollten nicht mehr so richtig feiern; der 1.000 Sitzplätze fassende Saal blieb halb leer. Zur Enttäuschung von Seeberg, der angesichts der Umstände heute rekapituliert:

Wir hatten gedacht, dass alle mal sehen wollen, wie die Festhalle nun aussieht. Dann blieb die Hälfte der Plätze leer. Die Menschen hatten schon keinen Sinn mehr dafür. Nachvollziehbar!

Auch die Eröffnungswoche mit Konzerten, Festen, gar Bällen war mäßig besucht. Stattdessen gingen in Plauen rund 15.000 Demonstranten am 7. Oktober 1989 auf die Straße. Als erste in der DDR!

Von Materialknappheit geprägte Ost-Moderne

Damit Plauen ein Kulturhaus bekommt, entwickelte Peter Seeberg über die Jahre einige Kniffe. Schließlich überzeugte er die Oberen des VEB Metallleichtbaukombinat, Werk Plauen:

Große Industrie-Betriebe, die 'devisenstabil' waren wie das Metallleichtbaukombinat, konnten in gewissem Maße selbst über Ressourcen verfügen. Über diesen Weg haben uns Leute, die ihre Stadt liebten und volles Verständnis für die Gesamtsituation hatten, nicht nur das Projekt für die Festhalle erstellt, sondern auch den Bau ausgeführt. Bis dahin, dass sie Arbeiter abstellten für den Feststeinbau. Peter Seeberg

"Die Eingangstüren waren plastisch-abstrakt, ganz interessant gelöst ... wo sind die eigentlich hingekommen?", fragt sich Peter Seeberg Bildrechte: MDR / Ulrike Thielmann Jedoch, auch als die DDR überwunden war, gingen die Plauener zu selten in ihre neue Festhalle; ein Zweckbau, architektonisch gesehen von Materialknappheit geprägte Ost-Moderne. Kunst wurde sparsam eingesetzt. 2007 beschloss man in Plauen kurzerhand den Umbau, was in die Ägide des umtriebigen Nachwende-Baubürgermeisters Manfred Eberwein fiel, der am Ende seiner Amtszeit in Plauen als "Poller-Manni" berüchtigt war. Eberwein ließ das König-Albert-Bad, einen in der DDR heruntergekommen Jugendstil-Prachtbau abreißen. Da hatte auch die bescheidene Ost-Moderne keine Chance.

Umbau durch Dresdener Architektenbüro

Ronny Bley leitet heute die Festhalle Plauen. Er ist mit dem Umbau durch das Dresdener Architektenbüro Code Unique zufrieden: Die Besucher kommen, auch wenn es mehr sein könnten. Das Foyer wurde größer, ein kleiner Saal entstand. Die neue Glasfront des Hauses beeindruckt, jedoch muss man Plauener Spitze wirklich lieben, um die nur leicht verfremdeten Spitzenmotive darauf zu mögen. Ronny Bley zeigt das Herzstück der Festhalle, den großen Saal, der, wegen Geldmangels, erhalten blieb: "Die Holzvertäfelung ist original, die Gipsstuckdecke ist original, die Bühne ist original", betont Bley. Keine Vollbühne, sondern ein Podest, wie er weiter ausführt: "Es ist von drei Seiten zu bespielen, was für die Künstler anspruchsvoller ist. Es gab Berechnungen vom Rundfunk der DDR für die Akustik hier. Deshalb auch die Holzvertäfelung mit diesen Schrägen dran."

Denkmalwürdig?