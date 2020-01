Zum internationalen Frauentag am 8. März legt Galway das Augenmerk auf die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Als besonderen Gast kommt die Bestseller-Autorin Margaret Atwood in die irische Kulturhauptstadt. Ihr Roman "Report der Magd" (im Original "The Handmaid's Tale") ist mittlerweile symbolisch für den Kampf von Frauen gegen Unterdrückung. Im Buchgespräch soll es um die von ihr entworfene Dystopie gehen, die auch in ihrem neuen Buch "Die Zeuginnen" (im Original "The Testaments") die Handlung rahmt.

Musik ist die Seele von Galway. Die Stadt gilt als Hochburg der traditionellen irischen Musik. Selbst an kalten Wintertagen stehen Straßenmusiker in der High Street, der kleinen Einkaufsgasse mit knallbunten Häuschen. Auch in der Nacht findet man in jedem zweiten Pub Live-Musik. Im Kulturhauptstadtjahr stehen aber auch andere Musikstile auf dem Programm. Musikschaffende aus aller Welt kommen Ende April in Galway zusammen, um die musikalischen Facetten des Cellos in verschiedenen Konzerten zu erkunden.