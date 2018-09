Rund 290 prominente Kulturschaffende haben den Rücktritt von Bundesinnenminister Horst Seehofer gefordert. Er beschädige "die Werte unserer Verfassung", heißt es zur Begründung in dem Aufruf vom Freitag. Der Aufruf trägt den Titel "Würde, Verantwortung, Demokratie". Darin heißt es, Seehofers Verhalten sei provozierend, rückwärtsgewandt und würdelos. Seehofer einige das Land nicht, er spalte es. So verstelle er den Weg in eine zukunftsfähige deutsche Gesellschaft.



Zu den Initiatoren des Aufrufs gehört auch der Dramatiker Moritz Rinke. Im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte Rinke, Seehofer sei in seinem Amt nicht mehr tragbar. Dass der Punkt für einen Rücktritt erreicht sei, zeigten die vielen Reaktionen auf den Aufruf.



Gerade nach den Ereignissen von Chemnitz sei deutlich geworden, dass Seehofer macht- und parteipolitische Interessen für wichtiger halte als die Arbeitsfähigkeit der Koalition - oder eben die Werte der Verfassung, so Rinke weiter, "und das als Innenminister, der eben auch der Verfassungsminister ist!" Viele seien entsetzt gewesen über seine jüngsten Äußerungen:

Ich erinnere an Sätze, wie den, dass er in Chemnitz 'am liebsten mit auf die Straße gegangen' wäre oder dass er die Migration als 'Mutter aller Probleme' bezeichnete und damit mal eben 18,6 Millionen Menschen, die mit migrantischen Wurzeln in Deutschland leben, in Geiselhaft nimmt und als Ursache aller Probleme hinstellt. Moritz Rinke, Dramatiker Im Gespräch mit MDR KULTUR

Autoren, Schauspieler und Musiker als Erstunterzeichner

Auf der Liste der Erstunterzeichner stehen viele prominente Namen. Dazu gehören der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und Berlinale-Chef Dieter Kosslick, Schauspieler wie Peter Lohmeyer, Jochen Busse, Burghart Klaußner, Meret Becker und Hugo Egon Balder, die Musikerin Inga Humpe, Filmemacher wie Emily Atef, Andres Veiel und Dietrich Brüggemann sowie Autorinnen wie Judith Schalansky, Ronja von Rönne und Terezia Mora.

Horst Seehofer soll als Bundesinnenminister abtreten, fordern Kulturschaffende in ihrem Aufruf. Bildrechte: dpa Die Kulturschaffenden zeigen sich in dem Schreiben entsetzt darüber, dass "der Bundesinnenminister fortwährend die Arbeitsfähigkeit der Bundesregierung" sabotiere und dem internationalen Ansehen des Landes schade.



Sie werfen Seehofer vor, die rassistischen und kriminellen Übergriffe in Chemnitz bagatellisiert zu haben, in dem er sich einließ, er wäre "am liebsten auch auf die Straße gegangen", ohne die Aktivitäten eines "rechtsradikalen Mobs" zu erwähnen und auch mit Verweis auf die vermeintlichen Erkenntnisse eines unglücklich agierenden Verfassungsschutzpräsidenten, der nun zum Staatssekretär in seinem Bundesinnenministerium befördert worden sei. Seehofer habe dabei "den Koalitionsfrieden als Druckmittel benutzt und als Bundesminister die politischen Kräfte stärkt, die sich nicht eindeutig von den Chemnitzer Ereignissen abgrenzen".

Vorwurf der politischen Verantwortungslosigkeit