Das Kunstfest Weimar findet auch in diesem Jahr statt – aber in deutlich anderer Form als üblich. Da auch Ende August vermutlich noch die Abstandsregeln gelten werden, hat das Festivalteam sein Programm fast komplett neu aufgestellt: Kleine Veranstaltungen in Hülle und Fülle stehen nun im Kalender. Und auch inhaltlich findet sich die Corona-Pandemie in den Stücken wieder, laut Festivalchef Rolf Hemke wurde hier ein eigener Themenschwerpunkt entwickelt, für den namhafte Künstlerinnen und Künstler gewonnen werden konnten.

Leere Kalender bringen Vorteile

Zu nennen ist etwa die Auftaktperformance "Five deleted Messages" des renommierten Regisseurs Falk Richter. Das Stück spürt dem "Experiment" Corona-Krise nach: Was passiert, wenn das Hamsterrad still steht? Welche Fragen tun sich auf, wenn endlich Zeit ist, nachzudenken? Dimitrij Schaad, Schauspieler am Berliner Maxim-Gorki-Theater und zuletzt im Kino mit großem Erfolg in den "Känguruh-Chroniken" zu sehen, wird durch diesen Abend führen.

Auch Sibylle Berg steuert nun ein Stück bei, zum ersten Mal überhaupt wird mit "Paul oder im Frühling ging die Erde unter" ein Werk in ihrer Heimatstadt Weimar uraufgeführt.

Ausgestopfte Tiere und Geschichten von Heimat

Festivalleiter Rolf Hemke Bildrechte: Candy Welz Doch auch, wer der Pandemie entfliehen will, wird beim Kunstfest fündig. Nach wie vor stehen die Themenschwerpunkte "Umwelt" und "100 Jahre Thüringen" auf dem Programm. Im Rahmen des ersten Schwerpunkts wird etwa die Leipziger Theatergruppe Hecke/Rauter/Willmann eine Performance entwickeln: Unter dem Titel "Melancholie der Sammlung" geht sie mithilfe von Live-Preparationen auf der Bühne der Frage nach, was von Tieren eigentlich bleibt, wenn sie ausgestorben sind.

Beim Thema "100 Jahre Thüringen" versucht das Kunstfest, sich dem Freistaat zu nähern – was macht ihn heute aus? Hier findet unter anderem die Inszenierung "Schwimmen nach Thüringen" statt, die an 17 Orten im Land 17 leicht abgewandelte Inszenierungen zeigt: Im Fokus stehen immer Geschichten aus der Region, die mit dem Thema Heimat und Identität zu tun haben. Zur Vorbereitung der Stücke ist das Kunstfest noch auf der Suche nach Geschichten von Thüringerinnen und Thüringern, mitmachen ist hier erwünscht.

Volles Programm an neuen Orten