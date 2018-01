Der Kurator und Dramaturg Rolf C. Hemke wird neuer künstlerischer Leiter des Kunstfestes Weimar. Der Aufsichtsrat der Trägergesellschaft "Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar" stimmte am Montagabend in einer Sondersitzung dem Personalvorschlag zu. Der 1972 in Köln geborene Hemke leitet seit 2006 das Theater an der Ruhr in Mühlheim. In Weimar folgt er auf Christian Holtzhauer, der ab der Spielzeit 2018/19 Schauspielintendant des Nationaltheaters Mannheim wird.