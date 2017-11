Die in Frankfurt am Main lebende Performance-Künstlerin Anne Imhof ist zum wichtigsten Shootingstar der weltweiten Kunstszene gekürt worden. Beim renommierten "Kunstkompass"-Ranking landete sie auf Platz 1 des Index "Stars von morgen". Im Jahr zuvor hatte sie noch Platz 229 belegt. Die 1978 geborene Imhof hatte bei der Biennale von Venedig den deutschen Pavillon gestaltet und war dafür mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden.

Gerhard Richter Bildrechte: Oliver Killig

In der eigentlichen Bestenliste des "Kunstkompass" gibt es dagegen an der Spitze keine Veränderung. Auf Platz 1 hält sich nach wie vor der deutsche Maler Gerhard Richter. Dahinter folgen unverändert der US-Künstler Bruce Nauman und die Deutsche Rosemarie Trockel. Vier der zehn einflussreichsten Künstler der Welt sind laut Kunstkompass Deutsche. Außer Richter und Trockel sind unter den ersten Zehn noch Georg Baselitz (Platz 4) und Anselm Kiefer (Platz 6). In der Kategorie "Die Unsterblichen" steht nach wie vor Andy Warhol (1928-1987) an der Spitze.