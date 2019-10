Der deutsche Maler Gerhard Richter bleibt an der Spitze des Künstler-Rankings "Kunstkompass 2019". Damit führt der gebürtige Dresdner die Rangliste seit nunmehr 16 Jahren an. Mit US-Künstler Bruce Naumann und den beiden Deutschen Georg Baselitz und Rosemarie Trockel bleiben auch die nachfolgenden drei Plätze unverändert. Multimedia-Meisterin Piplotti Rist aus der Schweitz hat es gerade so als einziger Neuzugang unter die Top Ten geschafft.

Als wichtigster Aufsteiger wird der afroamerikanische Videokünstler Arthur Jafa aufgeführt. Jafa wurde auch auf der Venedig Biennale als bester Künstler geehrt. Auf Platz zwei der Liste mit den "Stars von morgen" landet die Berliner Kunstprofessorin und Filmemacherin Hito Steyerl, gefolgt von der ebenfalls in Berlin lebenden US-Konzeptkünstlerin Adrian Piper. Insgesamt sind 63 der 100 wichtigsten Aufsteiger Frauen. So viele wie noch nie in der Geschichte des Kunstkompasses, sagte die Journalistin Rohr-Bongard, die das Ranking jährlich erstellt im Wirtschaftsmagazin "Capital" veröffentlicht.

Bewertung nach Resonanz in der Kunstwelt