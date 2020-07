Dauerleihgabe Besondere Werke von Schmidt-Rottluff für Kunstsammlungen Chemnitz

Die Kunstsammlungen Chemnitz haben eine besondere Dauerleihgabe bekommen: eine Sammlung kunsthandwerklicher Arbeiten des Brücke-Künstlers Karl Schmidt-Rottluff, die auch sehr persönliche Objekte des Künstlers enthält. Sammlungsleiter Frédéric Bußmann hofft langfristig, in Chemnitz einen geeigneten Ort zu finden, an dem man dauerhaft mit den Werken an Schmidt-Rottluff erinnern kann.