Der Leichenbeschauer war der einzige, der den Mann nicht kannte, der sich im Gewächshaus seiner Villa in den Kopf geschossen hatte. Der 27-jährige Kurt Cobain war nicht weniger als der Messias des Grunge gewesen, der größte Rockstar der Welt, den das Time Magazine den "John Lennon von Seattle" genannt hatte. Er selbst sah sich ein wenig anders. In seinem Abschiedsbrief bezeichnete er sich als "armen kleinen, undankbaren Wicht".

Von ganz unten nach ganz oben

Drei Jahre zuvor hatte Kurt Cobain noch nebenbei als Hausmeister Linoleumböden geschrubbt. Seine Band Nirvana war eine unter Dutzenden von anderen Alternative-Rock-Combos, und sein musikalisches Konzept klang auch nicht sehr vielversprechend; laut eigener Aussage wollte er einen Sound, der so klang, "als würden die Bay City Rollers von Black Sabbath vergewaltigt".

Doch keiner bündelte den Frust, die Ängste und die Verstörung seiner Generation so perfekt zwischen Empfindsamkeit und Nihilismus, brutaler Dissonanz und beatle-esken Melodien. Anfang 1992 verdrängten Nirvana selbst Michael Jackson von der Nummer eins der Billboard-Charts. Während der Aufnahmen für das Album "Nevermind" hatte Cobain noch in seinem Auto geschlafen, weil er die Miete für sein Apartment nicht mehr bezahlen konnte.

Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn eine Gruppe von Leuten grölend auf einen einredet, als wäre man irgendein verfickter Gott – echt oberpeinlich. Kurt Cobain

Dafür oder dagegen?

Kurt Cobain wurde 27 Jahre alt. Bildrechte: IMAGO Cobain selbst beschied dem Rest der Welt, der überwältigende Erfolg seiner Band sei nichts weiter als "ein Riesenhaufen Scheiße", wohl wissend, dass seine Musik selbst Teil jenes Systems geworden war, das ihn sein Leben lang angekotzt hatte. Nun war er der Posterboy einen gigantischen Maschinerie, an der alle mitverdienen wollten. Die Bekleidungsketten Gap und Next warfen derweil "Grunge"-Kollektionen auf den Markt, und Nirvana war urplötzlich eine weltweit angesagte Stadionband.



Gleichzeitig atmete Cobains Revolte stets den süßlichen Geruch der Koketterie, wenn er sich etwa dem Erzfeind MTV angeekelt an die kommerzielle Brust warf. In seinem Selbstmörderroman "Das Irrlicht" hatte der französische Autor Pierre Drieu la Rochelle dieser Haltung sechzig Jahre zuvor beredten Ausdruck verliehen. Er nannte sie "das erhabene Gefühl der Verachtung".

Ein eigenes Waffenarsenal

Kurt Cobain besaß sechs Gewehre, die er nach Journalisten benannt hatte, mit denen er irgendwann abrechnen wollte. Die siebte Waffe, die er im März 1994 kaufte, trug keinen Namen, eine 2,7 Kilogramm schwere Remington M-11, Kaliber 20, für die er 308,37 Dollar auf den Ladentresen legte. Wenige Tage später, am 5. April 1994, betrat er das leere Gewächshaus über der Garage seiner millionenteuren Villa am Lake Washington und verrammelte die Türen. Die meisten anderen Räume des Hauses kannte er nicht. Die meiste Zeit über hatte er in seinem Schlafzimmerschrank gesessen und Gitarre gespielt.

Ein Sänger geht in die Geschichte ein

Als ein Elektriker Kurt Cobain in seinem Haus fand, war der Sänger schon seit drei Tagen tot. Hinter dem kahlen Raum, in dem Cobains Leiche lag, befand sich noch ein weiterer, den Pierre Drieu la Rochelle 1931 in seinem Roman "Das Irrlicht" so beschrieben hatte: "Auch dieses Zimmer war ohne Ausweg, es war das ewige Zimmer, in dem er lebte. Die Tür und das Fenster führten ins Nichts, und der Spiegel führte ihn immer nur zu sich selbst zurück."