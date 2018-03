Das Kurt Weill Fest in Dessau ist in diesem Jahr mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Über 20.000 Gäste besuchten nach Angaben des Musikfestivals die Veranstaltungen der vergangenen 17 Tage. Damit verzeichnet das Kurt Weill Fest einen Besucherwachs von 10 Prozent.

Das weltberühmte Kurt Weill Fest wird seit über 25 Jahren erfolgreich veranstaltet. Dabei steht der Innovator des Musiktheaters Kurt Weill im Mittelpunkt. Weill wurde 1900 als Sohn eines jüdischen Kantors in Dessau geboren. Sein bekanntestes Werk ist die "Dreigroschenoper" in Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigrierte er in die USA und avancierte dort zum gefeierten Musical-Komponisten. 1950 starb Weill in New York.