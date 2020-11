Kurt Weill (1900-1950) Bildrechte: Archiv Kurt Weill Gesellschaft e.V.

Der Komponist der "Dreigroschenoper" war 1900 in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren worden. Wegen der Machtergreifung der Nazis zog er über Berlin und Paris in die USA. Am Broadway wurde er mit seiner Musik zum Star. Weill starb 1950 in New York. Das Festival war nach dem Mauerfall in seiner Geburtsstadt ins Leben gerufen worden. Dass sein Leben aufgrund der politischen Umstände und seines Exils für einen weitläufigen Heimat-Begriff stehen kann, ist Hintergrund des Festival-Mottos "Wo ist Heimar" für 2021, das nach Angaben der Veranstalter an die Festival-Leitidee von 2020 "Was sind Grenzen?" anknüpfen soll. Hinterfragt werde mit dem Programm auch, was es brauche, um sich heimisch zu fühlen, heißt es zum Programm.



Artist in Residence 2021 wird der Jazz-Schlagzeuger Frank Dupree. Eröffnet werden soll das Festival am 26. Februar 2021 mit einem Chanson-Lieder-Abend, einer Hommage an "Jacques Brel, Kurt Weill & Édith Piaf"