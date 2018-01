In Peru hat ein Lastwagenfahrer die weltberühmten Linien von Nazca beschädigt. Wie das Kulturministerium am Dienstag mitteilte, war er am Samstag trotz Verbotsschildern auf die Weltkulturerbestätte gefahren. Dabei habe er auf rund 100 Metern Länge tiefe Spuren hinterlassen und drei der Erdzeichnungen beschädigt. Wächter stoppten den Mann und riefen die Polizei. Nach Medienberichten handelt es sich bei den überfahrenen Linien um Teile eines Eidechsenbildes.

Der Fahrer gab an, er sei in das geschützte Gebiet gefahren, um einen Reifen zu wechseln. Er wurde festgenommen und angeklagt. Das peruanische Kulturministerium kündigte an, die Welterbe-Stätte künftig stärker zu überwachen. Das 450 Quadratkilometer große Areal solle in Zukunft auch nachts und mit Drohnen überwacht werden.