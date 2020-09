Die Lausitz habe in den letzten Jahrzehnten viel mitgemacht ­– im Grunde schon seit Jahrhunderten – und werde sich in den kommenden 25 Jahren mit dem Kohleausstieg bis 2038 noch weiter wandeln, so Kühnel. "Wir denken sehr politisch und ökonomisch darüber, aber es hat auch eine kulturelle Dimension: Die Lausitz ist mitten in Europa, aber unbekannt. Das Bild von Europa hinkt nach meiner Ansicht nach Westen. Und: Menschen werden durch Kultur gemacht, nicht nur durch politischen und ökonomischen Wandel."