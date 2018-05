Er bereist sie mit einem alten Wartburg 312, praktisch fährt er mit diesem Souvenir aus einem verschrotteten Land in der Vergangenheit durch die Gegenwart. Und die Säle in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen sind voll, wenn er zum Besten gibt, was er von den Irrungen und Wirrungen der Tagespolitik heute hält.

"Zeit heilt alle Wunder" oder "Heimatstunde" heißen die Programme des Kabarettisten, der einst das Wort Ostalgie erfand und mal sarkastisch formulierte, die Wiedervereinigung sei erst vollendet, wenn der letzte Ostdeutsche aus dem Grundbuch gelöscht sei. Steimle weiß, was es bedeutet, wenn ein ganzes Land untergeht. Ähnliches scheint er heute zu befürchten: Bei einem Auftritt in Heiligenstadt zitiert er Ex-Außenminister "Siechmar" Gabriel mit seinen Worten vom "Tanker Deutschland", den Politiker auch "in stürmischen Zeiten auf Kurs halten" und imitiert sogleich immer noch unübertroffen Honecker, wie er im Herbst 1989 das "Schiff des Sozialismus" mit zittriger Hand zu steuern sucht. Das soll wohl bedeuten, dass die hinter den Stanzen versteckte Hilflosigkeit ähnlich groß ist und der Untergang deswegen nicht mehr weit sein kann. Das Publikum lacht angesichts der Parallele, die Steimle im Kurzschluss zwischen Gestern und Heute zieht. Ob sie auch zutrifft? Vergleiche müssen erlaubt sein, findet Steimle. Auf der Bühne in Heiligenstadt hat Steimle keinen Hocker, sondern "einen schönen Höcke" und stimmt dann kurz die Liedzeile an: "Die Gedanken sind frei". Was er damit suggerieren will?