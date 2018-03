Der 80-jährige Werner Schunk gilt heute als Pionier auf dem Gebiet des Hirnstoffwechsels. Schon als junger Arzt und Wissenschaftler verblüffte der Thüringer in den 60er-Jahren die Fachwelt - nicht nur im Osten.

Dass das Hirn einen Stoffwechsel hat, hielt man in den 60er-Jahren noch für eine steile These. Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Schunk stellte damals die These auf, dass auch das menschliche Gehirn einen Stoffwechsel hat - und dass schwere Erkrankungen wie Parkinson, Demenz oder auch Depressionen auf dessen Störung zurückzuführen sind: "Da hat kein Neurologe dran geglaubt", lacht er. Doch Schunk konnte beweisen, dass seine These stimmt. Die Medizin ist noch immer seine Passion, in der heimischen Praxis in Gotha behandelt er bis heute seine schwerkranken Patienten.

Das Wichtigste am Arztberuf ist die Empathie. Werner Schunk, Mediziner und Wissenschaftler

"Mit dir hatten wir nicht gerechnet"

Als Nachzügler soll Werner (rechts) nicht studieren, sondern ein solides Handwerk lernen. Bildrechte: Werner Schunk Dass alles so kam in seinem Leben, scheint heute noch unglaublich. Die ersten, die Werner Schunk in Erstaunen versetzt, sind seine Eltern. "Also mit dir hatten wir nun gar nicht mehr gerechnet", sagen sie dem Jungen, der als jüngstes von drei Kindern 1938 in Sundhausen bei Gotha geboren wird. Der Vater ist Schriftsetzer und kehrt erst 1949 aus der Kriegsgefangenschaft zurück, die Mutter ist Schneiderin und musste lange allein mit den Kindern zurechtkommen. Werner fällt das Lernen leicht, er ist ehrgeizig und Klassenbester. Doch da schon der ältere Bruder studiert, heißt es für ihn, den Nachzügler: Handwerk hat goldenen Boden!

Raus aus dem Dreck und dem Dorf hinterm Wald

Im VEB Waggonbau Gotha beginnt Werner Schunks Laufbahn. Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Mit 14 beginnt Schunk eine Schlosser-Lehre im VEB Waggonbau Gotha. Er baut aus den Trümmern alter Maschinen neue Arbeitsgeräte, repariert Straßenbahnen und zeigt dabei großes handwerkliches Geschick. Doch am Ende seiner Lehre ist ihm klar, dass er mehr will, "raus aus dem Dreck" und aus seinem Dorf "hinterm Wald", auch für seine Freundin. Mit 17 wird er zur Arbeiter- und Bauernfakultät in Halle delegiert, um das Abitur nachzumachen. In der Sowjetunion soll er danach Atomphysik studieren. Er lehnt ab mit der Begründung, er wolle mit und für Menschen arbeiten und deshalb viel lieber Arzt werden. Seine Eltern sind nicht gerade begeistert angesichts einer derart langen Ausbildung. Seinem ersten Professor an der Berliner Humboldt-Uni fallen Schunks große Schlosserhände auf, aber auch sein Lerneifer. Er fördert und begeistert ihn für die Hirnforschung. Werner Schunk will auf keinen Fall versagen, seinen Geschwistern und den Eltern beweisen, dass er das Studium meistern wird.

Du musst dort leben, wo dich die Gesellschaft braucht. Werner Schunk

Lehre und Forschung "auf Weltniveau" und in der Provinz

An der Humboldt-Universität studiert Werner Schunk Medizin. Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Nach drei Jahren an der Ostberliner Charité wechselt Schunk an die Medizinische Akademie in Erfurt. Die Freundin aus der Lehr- und ABF-Zeit ist inzwischen seine Frau, 1960 heiraten sie, zwei Jahre später kommt die Tochter zur Welt. Schunk verzichtet seiner Frau zuliebe auf eine Karriere in Berlin und geht zurück nach Gotha, wird Betriebsarzt beim VEB Waggonbau, wo er einst in die Lehre ging.

Als Arbeitsmediziner setzt er seine neurologischen Forschungen fort, trotz der primitiven Bedingungen gelingt ihm der Nachweis, dass ein erhöhter Mangan-Wert im Körper zu Parkinson führen kann: "Das waren unsere Mangankranken; die, die früher im Bergwerk hier im Thüringer Wald gearbeitet haben und dann in der Manganmühle, wo sie also zehn- bis 100-fache Belastung von außen hatten."

An der Medizinischen Akademie in Erfurt wurde Werner Schunk zum Papst der Arbeitsmedizin. Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Er erzielt sogar Heilungserfolge, indem er bei Patienten Mangan ausleitet und ihnen das Spurenelement Selen gibt. Schunk ist Reisekader, seine Forschungen werden auch im Westen bekannt. Schließlich hält er 68 Patente, die auf Vermarktung warten. Er wird Gastprofessor an der Universität Erlangen, am Curie-Institut in Paris, an der Universität Neu Delhi und am Nobel-Institut. Doch er kehrt immer wieder in die DDR zurück, aus Dankbarkeit, dass er als Arbeitersohn studieren durfte und aus einer inneren Überzeugung heraus: "Du musst dort leben, wo dich die Gesellschaft braucht."

Seine Herkunft hat Werner Schunk nie vergessen, trotz seines beruflichen Aufstiegs in der DDR. Mit 37 Jahren wird er der jüngste Professor der DDR, an der Medizinischen Akademie in Erfurt baut er das Institut für Arbeitsmedizin auf. Vier Stunden Schlaf reichen ihm. Neben Klinkalltag und Lehre publiziert er eifrig.

Ich wollte eigentlich nie so ganz Spezialist werden, und mich hat natürlich, weil ich die Arbeit kannte, immer auch die Arbeit interessiert. Ich hab' dann immer die Beziehung gesehen: Dort muss ein Mensch hinein, und es gibt bestimmt viele Krankheiten, die hier (in der Arbeit - A.d.R.) entstehen. Dieser Zusammenhang hat mich immer interessiert. Werner Schunk

Zwischen 1972 und 1996 ist die Akademie seine berufliche Heimat - bis zur Abwicklung, "als dann die Container vorm Institut" vorfahren und auch mühsam selbst konstruierte Gerätschaften etwa zur Bestimmung von Hirneiweißen darin landen. Zur Aufgabe bringt ihn das nicht. Schunk sagt sich:

Jetzt verlässt du dich auf niemanden mehr und machst deine eigene Praxis auf. Werner Schunk

In Gotha eröffnete er die Praxis, die er bis heute führt. Auch wenn er zugesteht, dass die Arbeit mit MS-Kranken, Dementen und Depressiven ihn bis aufs Äußerste fordert, nimmt er sich Zeit. Er sagt: "Das Wichtigste am Arztberuf ist die Empathie."

Überhaupt nicht lebensmüde

Seiner Frau Christine ist Werner Schunk bis heute für ihre Unterstützung dankbar. Das Reisen war ihre gemeinsame Leidenschaft. Bildrechte: MDR FERNSEHEN / Lebensläufe Neuerdings zeigt auch die Industrie großes Interesse an seiner Arbeit, denn Schunk weiß nicht nur, was das Hirn krank macht, sondern auch unter welchen Bedingungen es besonders kreativ arbeitet. Seine Neugier auf die Welt scheint auch mit 80 ungebrochen. Schunk unternimmt immer noch weite Reisen, nun ohne seine Frau, die er vor ihrem Tod zweieinhalb Jahre zuhause pflegte und der er, wie er sagt, seine beruflichen Erfolge mindestens zur Hälfte verdankt. Werner Schunk brennt noch immer für die Medizin und hält Vorlesungen. Dann, sagt er, ist es so wie früher: "Da bin ich so in meinem alten Element."

Selbst sein Enkel Alexander Suhr staunt: