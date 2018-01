"Es war eine harte Zeit. 1932 begann mein Vater, Holzspielzeuge zu bauen, und die Leute guckten auf ihn herab, weil er jetzt so verrückte Sachen herstellte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie unser alter Gemeindevorsteher in die Werkstatt kam, seine Arme um Papas Schultern legte und sagte: 'Christiansen, dafür bist du zu gut!'" Godtfred Christiansen, Sohn des LEGO-Erfinders Ole Kirk Christiansen

"Verrückte Sachen" wie Jojos – die sind damals gerade angesagt. Und Christiansen fertigt sie zunächst aus dem Holz, das bei der Herstellung seiner Melkschemel oder Leitern übrig bleibt. Als die Jojo-Mode vorbei ist, macht der findige Tischler aus den Überresten Räder für kleine Autos. Oder Wackel-Enten und Mini-Elefanten. Das Geschäft läuft überaus gut. Christiansen verlegt sich nun ganz auf Spielzeug. Ein neuer Name für die Firma wird gesucht - und gefunden: "Lego" - abgeleitet von "Leg godt" – "spiel gut". Nach Krieg und deutscher Besetzung, Ende der 1940er-Jahre, fängt Christiansen an, mit den damals noch ziemlich neuen Kunststoffen zu arbeiten.

"Er hat seinen Sohn Godtfred schon sehr früh mit in die Firma genommen, mit zwölf Jahren machte der da schon die Buchführung. Und später entpuppte er sich als ebenso gewiefter Geschäftsmann wie sein Vater. Beide zusammen kauften in England eine Spritzgussmaschine und gossen dann die ersten Kunststoffteilchen. Und aus diesem Kunststoff wurden dann so eine Art Mauersteine gemacht, die Mursten, die aber unansehnlich waren und nicht hielten, was sie versprachen. Man sollte Häuser damit bauen, die fielen aber immer wieder auseinander."

Margret Uhle, Autorin des Buches "Die Lego Story"