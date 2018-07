Das Museum der bildenden Künste Leipzig plant für 2019 eine Ausstellung ostdeutscher Kunst. Wie die Museumsdirektion am Mittwoch mitteilte, soll unter dem Titel "Point of no return" 30 Jahre nach 1989 erstmals die Perspektive der bildenden Künste auf die Friedliche Revolution und den Umbruch dargestellt werden. Demnach werden über 130 Werke von rund 60 Künstlern zu sehen sein.

Kuratiert wird die Schau den Angaben zufolge unter anderem von dem Kulturwissenschaftler Paul Kaiser. Er hatte im September 2017 mit einem Artikel in der "Sächsischen Zeitung" einen öffentlichen "Bilderstreit" über die Präsenz von DDR-Kunst in großen ostdeutschen Museen ausgelöst. Darin monierte er unter anderem, dass die Dauerausstellung im Dresdner Albertinum ständig umgeräumt und die ostdeutsche Kunst aus der Zeit zwischen 1945 und 1989 sukzessive ins Depot "entsorgt" werde. In Dresden wurde der Streit besonders heftig ausgetragen – bis hin zur persönlichen Anfeindung der Chefin des Albertinums, Hilke Wagner, die aus dem Westen kommt.

Alfred Weidinger, Direktor des Leipziger Museums der bildenden Künste (und Österreicher), sagte damals: "Ich hätte so eine emotionale Debatte nicht mehr für möglich gehalten. Ich dachte, das sei längst vorbei." Nun also rückt sein Museum gezielt ostdeutsche Kunst in den Fokus – gemeinsam mit Kaiser.

Staatlich akzeptierte und dissidentische Kunst

Wie das Bildermuseum weiter mitteilte, stammen die in der Schau gezeigten Werke von Künstlern aus drei Generationen, die in der DDR in unterschiedlichen Schulen und Szenen gewirkt hätten – von den 80er-Jahren über den Mauerfall bis zur Neudefinition künstlerischen Schaffens danach.