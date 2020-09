Die Leipziger Buchmesse 2021 soll nicht mehr im März, sondern im Mai stattfinden. Wie Direktor Oliver Zille am Mittwoch erklärte, erlaube das neue Datum in der wärmeren Jahreszeit den Messemachern in der Corona-Pandemie mehr Flexibilität. So könne der Außenbereich des Messegeländes mit genutzt werden. Außerdem gebe es mehr Möglichkeiten für das große begleitende Lesefestival "Leipzig liest" und die dazugehörige Comicmesse Manga-Comic-Con. Als neuen Termin nannte Zille den 27. bis 30. Mai.