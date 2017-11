Der Leipziger Hörspielsommer gehört zu den bundesweit größten und erfolgreichsten Publikumsveranstaltungen für Hörspielkunst. Anfang Juli fand er zum 15. Mal statt. Dargeboten wurden Hörspiel- und Klangkunstproduktionen, ausgesuchte Lesungen, Konzerte, Live-Performances. Für ein kurzweiliges Festival sorgten auch das reichhaltige Kinderprogramm und die Lange Nacht des Hörspiels. Zehn Tage lang zogen mehrere tausend Gäste in den Richard-Wagner-Hain am Elsterflutbecken, um den Hörspielsommer zu genießen.

Was lauern nicht alles für Gefahren auf deutschen Autobahnen: Badewannen, Lamas, Regenschirme, Schlauchboote und vieles mehr. Der Deutschlandfunk sendet seine Verkehrsnachrichten etwa 30x am Tag mit durchschnittlich fünf Gefahrenmeldungen. Carsten Schneider sammelte ein Jahr lang 70.000 Gefahren und arbeitete sieben Jahre lang daran, daraus ein Hörspiel zu machen.

Wie klingt die Stadt, in der wir leben? Was nehmen wir davon im Alltag wahr? Und was passiert, wenn wir uns einmal ganz auf unsere akustische Umgebung einlassen?



Dies sind Fragen, mit denen sich die Teilnehmer einiger Hörspaziergänge durchs Basler St. Johann-Quartier im Frühjahr 2016 beschäftigt haben. "Der Klang von St. Johann" entstand aus den Expeditionen in die Klanglandschaften der Straßen, Parks und Hinterhöfe.