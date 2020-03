Der langjährige Chordirektor der Oper Leipzig ist tot. Wie das Haus am Mittwoch mitteilte, starb Andreas Pieske am 23. März im Alter von 91 Jahren. Er habe den Chor der Oper Leipzig in seiner Amtszeit von 1960 bis 1990 zu einem der besten im deutschsprachigen Raum geformt. Besonders habe ihm auch der musikalische Nachwuchs am Herzen gelegen.