Die Welt hört nicht auf über Leonardo da Vinci zu staunen. 500 Jahre nach seinem Tod ist er derjenige Künstler, der auch im Internet mit am häufigsten präsent ist. Und man könnte wetten, das wird auch noch in 500 Jahren so sein, sofern es das Internet dann noch gibt. Wahrscheinlich sind in ferner Zukunft die Preise für Leonardos Gemälde noch astronomischer als heute.

Reproduktion der Proportionsstudie nach Vitruv von Leonardo da Vinci. Bildrechte: imago/Sauer

Wer war dieser Mann aus Vinci, der die Menschen schon zu Lebzeiten für sich und seine zum Teil irrwitzig visionären Projekte eingenommen hat? Eine sehr gut lesbare Lebensbeschreibung, die auch den Alltag und die Lebensverhältnisse in den Vordergrund rückt, gibt eine neue Biografie von Bernd Roeck. Der in der Schweiz lebende Historiker gilt als einer der besten und renommiertesten Experten für das Italien der Renaissance, eine der großen kulturellen Blütezeiten der Menschheitsgeschichte. Wir denken an Michelangelo, wir denken an Raffael und Botticelli und wir denken dabei natürlich an Leonardo da Vinci, der genialste in einer ganzen Riege von Genialen.



"Was Leonardo derart einzigartig macht", erklärt Bernd Roeck im Gespräch mit MDR KULTUR, "ist die Breite seiner Interessen und die Vielzahl dessen, was er versucht und dann auch verwirklicht hat. Er war ja nicht einfach nur ein Maler, sondern er war auch tätig als Ingenieur, als Erfinder, als ein Denker, der sich mit den Fragen der Physik, der Geologie oder der Astronomie beschäftigt hat. Er war Essayist, er hat Rätsel-Spiele erfunden und er hat alle möglichen Automaten konstruiert. Also ein ungeheuer vielfältiger Geist, der, wenn er an dem einen Problem tüftelte, schon am zweiten feilte und das dritte im Kopf hatte".