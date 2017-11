Beim New Yorker Auktionshaus Christie's ist am Mittwoch ein Gemälde von Leonardo Da Vinci für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Damit ist das rund 500 Jahre alte Jesus-Bildnis "Salvator Mundi" das teuerste jemals bei einer Auktion versteigerte Kunstwerk. Wer der Käufer ist, teilte Christie's nicht mit. Den Angaben zufolge hatte er sein Gebot über 400 Millionen Dollar per Telefon abgegeben. Inklusive der Gebühren wurden daraus 450 Millionen Dollar (knapp 384 Millionen Euro). Den bisherigen Rekord hatte das Gemälde "Les femmes d'Alger" von Pablo Picasso gehalten. Es war 2015 für rund 180 Millionen Dollar versteigert worden.

Bei "Salvator Mundi" handelt es sich nach Angaben des Auktionshauses Christie's um das letzte bekannte Gemälde von Da Vinci in Privatbesitz. Zuletzt hatte es dem russischen Milliardär Dmitri Rybolowlew gehört. Ursprünglich hatte Christie's mit einem Preis von rund 100 Millionen Dollar gerechnet. Die Versteigerung dauerte 19 Minuten.

Ein "epischer Triumph von Marketing über Expertenwissen"

Bei dem um 1500 entstandenen Gemälde des italienischen Künstlers Da Vinci (1452-1519) handelt es sich um ein Porträt von Jesus Christus in Öl auf Walnussholz. Viele Kunstexperten bezweifelten jedoch, dass Da Vinci das Gemälde wirklich alleine anfertigte. Möglicherweise seien Kollegen aus seiner Werkstatt daran beteiligt gewesen. Außerdem bereite die Herkunft Probleme. Christie's betonte, das Bild habe einst drei englischen Königen gehört.



Doch es galt auch lange als zerstört oder verschollen. 2005 wurde es bei einem kleinen US-Auktionshaus verkauft, gesäubert und restauriert - zu sehr, wie viele Kunstexperten meinen. Der Zustand des Werkes sei schlecht. Kritik gab es auch für die Entscheidung, das mehr als 500 Jahre alte Bild in der traditionell umsatzstärksten Auktion für zeitgenössische Kunst und Kunst aus der Nachkriegszeit anzubieten. Dies sei Preistreiberei. Kunstberater Todd Levin sprach in der "New York Times" von einem "epischen Triumph von Marketing und Sehnsucht über Expertenwissen und Realität".

Es gibt einfach zu viel Geld auf der Welt. Das ist verrückt. Ich bin fassungslos. Der New Yorker Kunsthändler Lawrence Luhring "New York Times"