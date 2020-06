Erinnerungen von Hans-Joachim Preil

In seinen Memoiren erzählt Hans-Joachim Preil von einem Besuch in seiner Geburtsstadt Köslin, heute Koszalin. Er erinnert sich an seine Zeit als Oberspielleiter in Bernburg und Magdeburg und seine Schwierigkeiten mit der Partei. Der Regisseur und Schauspieler schildert seine Anfänge bei der DEFA, wo der gelernte Theatermann "künstlerische Krümelarbeit" verrichten musste. Und er gibt amüsante Einblicke in das Komikerleben von "Herricht & Preil". Dabei wird auch deutlich, welche Mühe und Akribie hinter den lustigen Auftritten des Duos steckte, aber auch welche Freude die beiden empfanden, wenn ein neuer Sketch vom Publikum angenommen wurde. Über die geglückte erste Aufführung von "Der Klavierkauf" schreibt Hans-Joachim Preil:

Der Saal wogt wie ein Kornfeld. Mein Gott, ist das herrlich, Menschen so außer Rand und Band zu sehen. Man wird richtig dankbar, Menschen so fröhlich machen zu können. Dann ist alles vorbei. Der Sketch ist geschafft und das Publikum geleitet uns mit frenetischem Beifall von der Bühne. Wir strahlen. Hans-Joachim Preil Aber, Herr Preil! - Erinnerungen

1998, nur ein Jahr vor seinem Tod, hat Hans-Joachim Preil bei MDR KULTUR aus seinen Erinnerungen gelesen, vor allem auch "um unserem Publikum Dank zu sagen für all die vielen Jahre der Treue".

Ein Porträt von Rolf Herricht

Preils Sketchpartner Rolf Herricht widmen wir uns in der fünften Folge dieser Lesezeit mit dem Feature "Geliebte weiße Maus" von Annett Gröschner.

Im DEFA-Film "Geliebte weiße Maus" hatte Herricht seine erste Hauptrolle. Er spielte sich sofort in die Herzen der DDR-Zuschauer, obwohl die Rolle ziemlich undankbar war: Er hatte einen Volkspolizisten zu spielen. Herricht war auf der Bühne und im Fernsehen immer der Dumme, von dem man wusste, wieviel von seiner Naivität nur gespielt war, um die Klügeren, auch die Mächtigeren, auszutricksen und durch gespielte Dummheit bis zur Weißglut zu reizen. Als der Komiker Rolf Herricht 1981 mit nur 53 Jahren nach einem Bühnenauftritt starb, war die Trauer groß.

Die Autorin hat für dieses Feature Rolf Herrichts langjährigen Bühnenkollegen Hans-Joachim Preil interviewt und Herrichts Schwester in Magdeburg gefunden. Entstanden ist ein Funkporträt mit vielen Tonbeispielen aus dem Archiv.

Der Schauspieler, Regisseur und Autor Hans-Joachim Preil

Hans-Joachim Preil Bildrechte: MDR/GEPO Hans-Joachim Preil wurde am 26. Juni 1923 in Köslin, heute Koszalin, geboren. Nach seiner Schauspielausbildung in Berlin war er an Theatern in Quedlinburg und Aschersleben engagiert. Danach war er Oberspielleiter in Bernburg und Magdeburg. 1960 zog er nach Berlin und begann für die DEFA zu arbeiten.



Als Komiker-Duo "Herricht & Preil" hatte Hans-Joachim Preil zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen. Daneben war er auch als Autor erfolgreich. Er schrieb Revuen, Musicals, Operetten und führte Regie. Sehr beliebt war seine Fernsehserie "Ferienheim Bergkristall", die von 1983-1989 zu Silvester ausgestrahlt wurde. Hans-Joachim Preil starb am 2. November 1999 in Berlin.

Der Schauspieler Rolf Herricht