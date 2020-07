Carolinka

Jackie Thomae fragt in ihrem Text nach einem "Daheim". Ein Ferienhaus, der Versuch eines Zuhauses, das schöner ist als das daheim. Darin eine junge Frau, die sich weder in diesem Urlaub noch in ihrem Körper zu Hause fühlt.

Jackie Thomae Bildrechte: Urban Zintel In einem Ferienhaus wollen wir die glücklichste Zeit des Jahres verbringen. Ein Ort, auf dem also ein gewisser Druck lastet. Dann reisen wir an und stellen fest, dass jeder von uns nicht nur sein mehr oder weniger gut gepackten Koffer dabeihat, sondern noch viel schwereres Gepäck: Die eigene Persönlichkeit. Jackie Thomae lässt in ihrer Geschichte drei Leute ihre Ferien auf einem Hügel an der Costa Blanca miteinander verbringen. Die Fragen, die sich ihnen am Pool stellen, sind so groß wie die Hitze, während die Ferien mehr als jede andere Zeit beweisen, dass man auch zum Glücklichsein Talent braucht.



Sendung: Donnerstag, 23.07.2020

Stadtplan. Weltatlas. Sich Zuhause verlieren

Der Dichter Marcel Beyer verliert sich im Stadtplan zuhause, liest sich durch die Welt in Karten. In seiner Recherche über seine Mutter legt sich ein Plan auf den anderen, wird Netz ganz ohne Netz.

Marcel Beyer Bildrechte: dpa Reisen hinterlassen Spuren, auch auf Stadtplänen – und wenn keine Spur zu finden ist, was war falsch mit der Reise? Stadtpläne lassen auch planen, sind Schätze des Projektierens, ebenso Zukunftsmaschinen wie Erinnerungskistchen.



Der Dresdner Dichter Marcel Beyer geht den Spuren der Reisen seiner Mutter hinterher, und kommt imaginierten Reisen auf die Spur. Flucht und rastlose Bewegung. Stadtplan und Weltatlas stehen ihm zur Verfügung und die Erfahrung der glücklichen Orientierung, die uns längst abseits des Smartphones abhanden gekommen ist.



Sendung: Montag, 03.08.2020

Stäube

In Clemens Meyers unheimlich wirklichen Märchen muss ein Kind in einer neuen Stadt ankommen – eine Reise ins Finstere, poetisch, düster, real.

Clemens Meyer Bildrechte: MDR/Andreas Lander Das Kind muss weichen. Der Braunkohle, dem Tagebau, der Ort wird abgekauft und weggebaggert. Und das Kind muss mit den Eltern in die Stadt ziehen. Vom Grün ins Grau, von der hellen weiten Landschaft in enge Straßen zwischen Häuserzeilen. Dort trifft es auf seltsame Menschen, gerät an eine Gruppe Jugendlicher und Kinder mit befremdlichen Ritualen, taucht immer tiefer ein in ein dunkles Märchen, das doch erschreckend real ist.



Sendung: Mittwoch, 19.08.2020

Trieste Centrale

Mit dem tschechischen Dichter Jaroslav Rudiš und seiner Romanfigur Winterberg ins habsburgische Triest: eine Reise, die war und eine Gedankenreise, die ist.

Jaroslav Rudiš Bildrechte: MDR/Stephan Flad Wenzel Winterberg ist neunundneunzig Jahre alt und lebt in Berlin. Er liebt Geschichte, Mitteleuropa und die Eisenbahn. Gerade sitzt er in seinem Stammlokal Heidelberger Krug in Berlin-Kreuzberg, trinkt Bier und erinnert sich an eine Italienreise mit seiner verstorbenen Frau. Die Reise führte nach Triest. Mit einem alten Baedeker für Österreich-Ungarn von 1913… Der reisende Schriftsteller, schreibende Reisende Jaroslav Rudiš dichtet seiner Hauptfigur aus seinem großen Roman "Winterbergs letzte Reise" eine weitere Etappe an. Melancholisch, suchend, und dabei typisch humoresk.



Sendung: Dienstag, 01.09.2020

Partisanenhaus

Dreihundert Jahre in der Geschichte eines Ortes. Verbunden, neu kartiert, mit unserer Gegenwart zusammengeführt. Auf ehemals flüssigem Grund bringt Kenah Cusanit Rebellen und einen Dichter zusammen.