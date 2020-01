Künstliche Intelligenzen haben ein Gegenüber: uns Menschen. Wie werden wir in Zukunft mit künstlichen Intelligenzen und denkenden Robotern auskommen? Erste KI-Anwendungen müssen sich in der Praxis bewähren. Auch das kleine Startup-Unternehmen "Future Mind" um den Hochschulabsolventen Niels Heidbrinck muss seine Produkte einer Alltagstauglichkeit unterziehen. Probleme sind vorprogrammiert, aber scheitern ist keine Option …

Isaac Asimov (1920-1992) signiert seine Bücher Bildrechte: imago/United Archives International

In seinem Werk beschäftigte sich Isaac Asimov mit der Beziehung zwischen Menschen und Robotern. Dazu entwarf er Robotergesetze, die immer wieder in Filmen und Büchern des Sci-Fi-Genres zitiert werden. Asimov erfand eigene genregültige Begriffe wie "positronisch" als Gegensatz zu elektronisch oder "Robotik". Zusammen mit Arthur C. Clarke und Robert A. Heinlein wird der Doktor der Biochemie oft als einer der "Big Three" der englischsprachigen Science-Fiction aufgeführt. Er veröffentlichte mehr als 500 Bücher, darunter auch zahlreiche wissenschaftliche Werke zum Thema Physik, Chemie und anderen Naturwissenschaften. Auf seiner Kurzgeschichtensammlung "I, Robot" basiert der gleichnamige Film mit Will Smith von 2004.