Es scheint mir, dass ich in eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil über Jahrhunderte erhalten hat, nun verschwindet.

Unvergessliche Momente hat Bernd-Lutz Lange in manchen seiner Bücher verewigt. Auf seinem 2019 erschienen Hörbuch, Mitschnitt einer Lesung aus dem academixer-Keller, erzählt er sie dem Publikum. Der Autor und Kabarettist erinnert sich an "Begegnungen mit besonderen Menschen", Bekannten und Unbekannten.

Ein zufälliges Zusammentreffen mit Gerd Fröbe erlebte er Anfang der 60er-Jahre in Zwickau. Für Angelika Domröse sang er als Student einen italienischen Hit, obwohl er gar nicht Italienisch konnte. Er berichtet von einem Fernsehauftritt mit Gisela May und einer unerwarteten Begegnung mit Louis Armstrong. Auch manche Zufallsbekanntschaft ist ihm in Erinnerung geblieben.

Bernd-Lutz Lange wurde 1944 in Zwickau geboren. Nach einer Gärtnerlehre arbeitete er in einer LPG in Mosel bei Zwickau. Ab 1963 absolvierte er eine zweite Berufsausbildung als Buchhändler. 1965–68 studierte er an der Fachschule für Buchhandel in Leipzig. Hier gehörte er 1966 zu den Mitbegründern des Studentenkabaretts "academixer" und wurde ab 1979 dort zum Kabarett-Profi.