Nach der kurzen Begegnung in Cannes halten der belgische Romancier und der italienische Filmregisseur sporadisch Kontakt. Als Reaktion auf ein Interview Fellinis in der Pariser Zeitung L'Express schreibt Simenon im September 1969 aus Lausanne.

Brief an Federico Fellini, 17.09.1969

Brief an Georges Simenon, 22.09.1969

Federico Fellini, 1920 in Rimini geboren, 1993 in Rom gestorben, war zunächst Journalist und Karikaturist, bevor er sich dem Drehbuchschreiben und später der Regiearbeit zuwendete. Für seine Filme (u.a. "La Dolce Vita", "8 1/2", "Amarcord", "Casanova", "Die Stadt der Frauen" und "E la nave va") erhielt er zahlreiche Preise, allein der Film "La strada" brachte ihm über fünfzig ein, darunter den ersten von fünf Oscars. Den letzten erhielt er kurz vor seinem Tod für sein Gesamtwerk.

Georges Simenon, geboren 1903 in Liège/Belgien, begann nach abgebrochener Buchhändlerlehre als Lokalreporter. Nach einer Zeit in Paris als Privatsekretär eines Marquis wohnte er auf seinem Boot, mit dem er bis nach Lappland fuhr, Reiseberichte und erste Maigret-Romane verfassend. Schaffenswut und viele Ortswechsel bestimmten 30 Jahre lang sein Leben, bis er sich am Genfersee niederließ, wo er nach 75 "Maigret"- und über 120 "Non-Maigret"-Romanen ausgreifende autobiographische Arbeiten diktierte. Er starb am 4. September 1989 in Lausanne.