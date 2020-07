In diesem Dorf, das Fremde nur mit Passagierschein betreten dürfen, lebt No mit seiner Familie. Es ist so still, dass er manchmal von seinem Zimmer aus die Wachhunde bellen hören kann. Wenn er nicht Fußball spielt oder mit Freunden Grenzverletzer jagt, liest No. Dann ist er König von Chingachkoog oder der erste Junge, der den Südpol bereist. Seine Träume haben No den Namen Lügenbold eingetragen. Oft weiß er selbst nicht, ob er die Wahrheit sagt - zum Ärger seines Vaters, der ihm das Lügen austreiben will. Stockhiebe und Hausarrest muss No über sich ergehen lassen, bis zu dem Moment, wo er dem Vater mit einem Beil gegenübertritt...

Die kleine Welt zwischen Elternhaus und Schule, Fußballplatz und Minenfeld beschreibt Christoph Brumme in einer Sprache, die das kindliche Bewusstsein zum Maßstab nimmt. Er schildert mit einfachsten Mitteln, dabei doch immer behutsam und differenziert. Zwar spielen Sozialismus und Mangelwirtschaft, staatliche sowie elterliche Repressionen stets eine Rolle, doch vermeidet es der Autor, schwarzweiß zu malen. Insbesondere dieser klare, unverstellte Blick ist es, der seine Kindheitsgeschichte exemplarisch und glaubwürdig macht. Sieglinde Geisel schrieb in einer Rezension:

Mit minimalen Mitteln zeichnet Christoph D. Brumme totalitäre Strukturen nach – so spiegelt der Vater-Sohn-Konflikt, im Kleinformat, ein intimes Portrait der DDR. Sieglinde Geisel FREITAG, 02.09.1994

Christoph Brummes 1994 erschienener Debütroman "Nichts als das" wurde 2008 unter dem Titel "No" neu aufgelegt.

Der Autor Christoph Brumme

Christoph Brumme Bildrechte: privat Christoph Brumme wurde 1962 in Wernigerode geboren. Nach der Schule absolvierte er eine Lehre als Eisenbahner, arbeitete am Theater in Eisleben und studierte Philosophie. Seit 1991 lebt er als freiberuflicher Autor und Essayist. 1994, 1997 und 2002 erschienen seine Romane "Nichts als das", "Tausend Tage", "Süchtig nach Lügen". Eine Bearbeitung des Romans "Süchtig nach Lügen" wurde 2004 von MDR FIGARO als Hörspiel produziert.

2009 erschien sein Reisebericht "Auf einem blauen Elefanten – 8353 Kilometer mit dem Fahrrad von Berlin an die Wolga und zurück". In seinem Blog veröffentlicht er zeitkritische Essays insbesondere über Osteuropa. Christoph Brumme lebt in der ukrainischen Stadt Poltawa.

Die Schauspielerin Corinna Harfouch

Corinna Harfouch, geboren am 16. Oktober 1954 in Suhl/Thüringen, studierte von 1978 bis 1981 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Heiner Müller holte sie als Nachwuchstalent an die Berliner Volksbühne. Ihre erste Hauptrolle übernahm sie 1988 im DEFA-Film "Die Schauspielerin".



An ihre Theater-, Kino- und Fernseherfolge in der DDR konnte Corinna Harfouch auch nach der Wende anknüpfen. An der Volksbühne machte sie Furore in Frank Castdorfs Inszenierung von Zuckmeyers "Des Teufels General". Für ihre Darstellung des Generals Harras wurde sie mit dem Gudrun Eysold-Ring ausgezeichnet und von der Zeitschrift "Theater heute" zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Im Fernsehen brilliert sie u. a. in Hark Bohms hochgelobtem Spielfilm "Vera Brühne" (2001). Sie hatte Auftritte in Kinofilmen wie "Der Untergang" (2004), "Elementarteilchen" und "Das Parfüm" (beide 2006). 2019 war sie als Hauptdarstellerin im preisgekrönten Filmdrama "Lara" und in der Netflix-Serie "Zeit der Geheimnisse" zu sehen.

Bei MDR KULTUR stand Corinna Harfouch 1996 im Radiostück "Medea" nach Christa Wolf vor dem Mikrofon. Sie hat in den Hörspielen "Mit der Brechstange ins Paradies" (1998) und "Das Büro am Ende des Brückenbogens" (2003) von Wolfgang Krause Zwieback, in Yasmina Rezas "Der Gott des Gemetzels" (2008) und "Gespräch mit meiner Mutter" von André Herzberg mitgewirkt.