Der Schriftsteller Günter de Bruyn

Günter de Bruyn wurde am 1. November 1926 in einem Vorort von Berlin geboren und lebt heute in Görsdorf bei Beeskow als freier Schriftsteller. Er war Dorfschullehrer und Bibliothekar, bevor er sich 1961 als freier Schriftsteller niederließ. Von 1965 bis 1978 war er Mitglied im Zentralvorstand des Schriftstellerverbandes, von 1974 bis 1982 im Präsidium des PEN-Zentrums der DDR tätig.

Günter de Bruyn wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis oder dem Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache.



Zu seinen bedeutendsten Werken gehören die beiden Bände seiner Autobiographie, "Zwischenbilanz" und "Vierzig Jahre", die frühen Romane "Buridans Esel" (1968) und "Neue Herrlichkeit"(1984), die Biographie "Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter" (1975), sowie die kulturgeschichtlichen Essaybände "Als Poesie gut" (2006) und "Die Zeit der schweren Not" (2010). Zuletzt erschien der Roman "Der neunzigste Geburtstag - ein Idyll". Günter de Bruyn lebt in Berlin und in einem kleinen märkischen Dorf bei Beeskow.

Der Sprecher Burghart Klaußner

Burghart Klaußner Bildrechte: MDR/Thekla Harre Burghart Klaußner, geboren 1949 in Berlin, ist einer der gefragtesten deutschsprachigen Schauspieler. Nach seiner Ausbildung an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin hatte er Engagements u.a. an Theatern in Berlin, Bochum, Zürich und Hamburg. Bekannt ist er aus Filmen wie "Der Vorleser", "Das weiße Band" sowie "Nachtzug nach Lissabon". Er wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis und dem Silbernen Leoparden beim Filmfestival von Locarno ausgezeichnet. 2012 erhielt er den deutschen Theaterpreis "Der Faust".



Neben der Schauspielerei ist Burghart Klaußner mit seinem musikalischen Bühnenprogramm "Zum Klaußner" auf Tournee. Seine Leistung als Hörbuchsprecher wurde 2010 mit der Corine und 2011 mit dem Deutschen Hörbuchpreis gewürdigt.