Das Geschwisterpaar Hedwig und Leo Leydenfrost Beide wurden 1926 und 1927 in dem inzwischen abgerissenen Gutshaus von Wittenhagen geboren. Das elterliche Gut wurde 1945 enteignet, ihre Mutter starb unter ungeklärten Umständen während der russischen Besatzung, der Vater und Hedwig flüchteten im Herbst 1945 in den Westen.

Nach der deutschen Wiedervereinigung kehrten die beiden Geschwister nach Wittenhagen zurück – Hedwig aus der Bundesrepublik, Leo aus Ost-Berlin – und kauften mit Unterstützung ihres in Spanien lebenden Unternehmer-Onkels Eckhardt Leydenfrost das Altenteil des Gutes – die Villa – um hier am Ort ihrer Kindheit den Lebensabend zu verbringen.

Dr. Hedwig – Hedi – Leydenfrost, die ein Jahr ältere Schwester Die vor ihrem 90. Geburtstag stehende ledig gebliebene Kinderärztin – ehemals westdeutsche linke Vorkämpferin der APO (Außerparlamentarische Opposition) und Gründungsmitglied der GRÜNEN. Als die Partei später der Regierung beitrat, legte Hedwig zwar nicht ihre Mitgliedschaft aber ihre aktive Mitarbeit nieder. In den 90er Jahren hat sie ein elternloses Flüchtlingskind aus Bosnien adoptiert, die jetzt bei ihr lebende inzwischen erwachsene Pflegtochter Fatima Müller . Mit ihr gemeinsam ist sie von Hamburg ins brandenburgische Wittenhagen in die inzwischen wieder angekaufte elterliche „Villa“ zurück gesiedelt.

Leonhardt – Leo – Leydenfrost Jeglicher Politik abständiger Ost-Berliner Bibliothekar im Ruhestand. Karriere hatte er nicht gemacht, weil er sich vormals geweigert hatte, in die SED einzutreten und überdies wegen der Verbreitung verbotener Bücher ein halbes Jahr im Gefängnis saß. "Sich verordneten Denksystemen anzupassen, hatte Leo also vermieden. Ihm waren die Marxisten und Anarchisten nicht weniger fragwürdig als die Existentialisten und die Kapitalismus-Verehrer gewesen, und wenn damals schon von Islamisten die Rede gewesen wäre, hätte er diese schon ihrer Frauenverachtung und höchst unbequemen Lebensweise wegen abgelehnt."

Leo hatte in unter dem Dach der Kirche tätigen Oppositionsgruppen an der Beendigung des SED-Regimes mitgewirkt, wurde aber nach der deutschen Wiedervereinigung für die Anforderungen des Computer-Zeitalters als untauglich erachtet und floh in eine Frühberentung. Beweglich hält er sich, in dem er regelmäßig zum Grab seiner Frau Maria in den Nachbarort Kossow läuft und unterwegs sein Leben überdenkt.