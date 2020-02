Ferrantes großangelegte neapolitanische Saga beginnt mit einem Anruf. Die in Turin lebende Ich-Erzählerin Elena Greko erfährt vom Sohn ihrer Freundin Lila, dass diese verschwunden ist. Sämtliche Spuren ihrer Existenz, Kleider, Bücher, hat sie beseitigt, sogar ihr Gesicht aus Fotos entfernt. Die 66-jährige Schriftstellerin will sich damit nicht abfinden und setzt sich an ihren Computer, um die gemeinsame Geschichte aufzuschreiben.