"Metropol" folgt drei Menschen auf dem schmalen Grat zwischen Überzeugung und Wissen, Loyalität und Gehorsam, Verdächtigung und Verrat. Ungeheuerlich ist der politische Terror der 1930er Jahre, aber mehr noch: was Menschen zu glauben imstande sind. "Die wahrscheinlichen Details sind erfunden", schreibt Eugen Ruge, "die unwahrscheinlichsten aber sind wahr." Und die Frau mit dem Decknamen Lotte Germaine, die am Ende jenes Sommers im berühmten Hotel Metropol einem ungewissen Schicksal entgegensieht, war seine Großmutter.

Auf den Spuren der Großmutter

Bereits in seinem großen Familienroman "In Zeiten des abnehmenden Lichts" erzählt Eugen Ruge von seinen Großeltern, Charlotte und ihrem zweiten Mann Wilhelm, die 1952 aus dem mexikanischen Exil in die DDR übersiedeln. Während die Großmutter oft von Mexiko sprach, schwieg sie über ihren Aufenthalt in der Sowjetunion. Nach ihrem Tod findet Ruge im Russischen Staatsarchiv für sozio-politische Geschichte eine Kaderakte der Großmutter: zwei Stapel ungeordneter Papiere, Dokumente, die Auskunft geben über ihre Moskauer Zeit. Er macht daraus einen faszinierenden zeitgeschichtlichen Roman.

Dies ist die Geschichte, die du nicht erzählt hast. Du hast sie mit ins Grab genommen. Du warst sicher, dass sie niemals wieder ans Licht kommt. Du hast dein Leben lang daran gearbeitet, sie vergessen zu machen, sie zu löschen aus deinem, aus unserem Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen. aus "Metropol" von Eugen Ruge

Der Autor Eugen Ruge

Eugen Ruge wurde 1954 in Sosswa am Ural geboren. Als er zwei Jahre alt war, zog die Familie wieder in die DDR. Er studierte an der Berliner Humboldt-Universität Mathematik und war danach unter anderem am Institut für Physik der Erde tätig. Seit Mitte der 1980er Jahre schrieb er hauptsächlich Drehbücher für Film und Fernsehen, Theaterstücke sowie zahlreiche Hörspiele, zuletzt "Follower" (MDR 2017). Einen Namen machte er sich auch als Übersetzer mehrerer Tschechow-Stücke aus dem Russischen ins Deutsche. 1988 verließ Ruge die DDR. Er lebt heute in Berlin und auf Rügen.

"In Zeiten des abnehmenden Lichts", Ruges spätes Prosadebüt, war der literarische Überraschungserfolg des Jahres 2011 und wurde mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Weitere Buchveröffentlichungen sind "Cabo de Gata" und "Annäherung: Notizen aus 14 Ländern".

Der Sprecher Ulrich Noethen

Ulrich Noethen, 1959 in München geboren, studierte zunächst Rechtswissenschaften und wechselte dann an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Theaterengagements führten in nach Freiburg, Köln und Berlin.

Sein Kinodebüt gab Noethen 1997 in dem Film "Comedian Harmonists". Für seine Darstellung des Harry Frommermann erhielt er den Deutschen Filmpreis sowie den Bayerischen Filmpreis. Daraufhin avancierte er zu einem der vielseitigsten und erfolgreichsten Darsteller des deutschen Kinos. Aktuell ist er in Christian Schwochows Neuverfilmung des Lenz-Klassikers "Deutschstunde" zu erleben.

Ulrich Noethen Bildrechte: MDR/Marco Prosch Ulrich Noethen ist regelmäßig als Sprecher tätig. Bei MDR KULTUR hat er unter anderem in den Hörspielen "House of God" (2002), "Ich kann Fliegen zähmen" (2011), "Die vier Himmelsrichtungen" (2014) und "Washington-Square" (2014) mitgewirkt. Für die Lesezeit hat er 2011 bereits Eugen Ruges Roman "In Zeiten des abnehmenden Lichts" eingelesen.