Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein

Eine Neuübersetzung in Frankreich im Jahr 2002 machte einen amerikanischen Verleger auf das Buch aufmerksam. 2009 erschien die erste englische Übersetzung in den USA unter dem Titel "Every Man Dies Alone". Ein Jahr später kam das Werk als "Alone in Berlin" in Großbritannien heraus. Mehr als 60 Jahre nach der Erstveröffentlichung avancierte Falladas Roman zu einem internationalen Bestseller, der inzwischen in 30 Sprachen vorliegt. Der weltweite Erfolg führte auch zu einer Neuveröffentlichung in Deutschland. Auf Basis des Typoskripts der Erstausgabe erschien das Werk 2011 erstmals in seiner Originalfassung.