"Kinder des Krieges - Erinnerungen an die Kindheitstage im Jahre 1945"

Alois verbringt seine Kindheit weitgehend ohne Schule, sein Vater hört heimlich BBC. Beim Kampf um das Dorf sterben zwanzig junge deutschen Soldaten. Dann steht für kurze Zeit in seinem Wohnzimmer ein amerikanisches Maschinengewehr und ein "Neger" sichert die Dorfstraße. Detlef wird zu Kriegsbeginn zum ersten Mal evakuiert, weil er innerhalb der roten Zone zu Frankreich lebt, und 1944 ein zweites Mal. Zurück kehrt er ins zerstöre Völklingen und findet in seiner Matratze eine noch nicht explodierte Granate. Hannelore erlebt in der Hüttenstadt Neunkirchen viele Luftangriffe. In ihrer Angstreaktion bekommt sie Lachkrämpfe. Ihre Mutter ohrfeigt sie dann. Horst und Alice haben nach der Saarabstimmung 1935 Saarbrücken verlassen und leben im Süden Frankreichs. Nach Kriegsende kehren die beiden zurück und engagieren sich zeitlebens für die deutsch-französische Aussöhnung.

Folge 2: Kindheit im Lager – Die Überlebenden des Holocaust (BR)

Junge Überlebende hinter einem Stacheldrahtzaun im Konzentrationslager Buchenwald Bildrechte: rbb/National Archives and Records Administration, College Park

Die Welt der Konzentrationslager war die erste und einzige Welt, die Josef kannte, bis er Mitte 1944 auf einen Todesmarsch geschickt wurde: von einer Außenstelle des KZ Flossenbürg in Dresden ins bayrische Passau. Dort erlebt Josef stark geschwächt die Ankunft der amerikanischen Truppen. Auch Helga überlebt Theresienstadt und Auschwitz, in das sie mit 12 und 14 Jahren deportiert wurde. Vera erlebt das Kriegsende in Theresienstadt, doch die Odyssee geht weiter: Ihre Mutter stirbt und Vera erlebt, dass Juden auch im Nachkriegsdeutschland nicht willkommen sind.

Folge 3: Von Aachen bis zum Edersee – das lange Warten auf Kriegsende

Familie des Zeitzeugen Rolf Seubert Bildrechte: privat

Friederike ist die Tochter eines katholischen Nazis und einer jüdischen Mutter. Der Vater verlässt die Familie nach ihrer Geburt. Für Mutter und Tochter beginnen Jahre der Angst, an die Friederikes Puppe sie bis heute erinnert. Paul wächst in der Kölner Altstadt auf, direkt neben dem Dom und erlebt, wie seine Umgebung durch Luftangriffe in Schutt und Asche gelegt wird. Für Erna war die Angst vor Luftangriffen allgegenwärtig, nachts war ihr sehr unheimlich, ihr Heimatdorf Vöhl war stets verdunkelt. Bei einem Luftangriff auf Frankfurt wurde Rolfs Schwester verschüttet und konnte überleben. Von Königshofen aus sah er später Frankfurt brennen.

Folge 4: Diese Narben, die habe ich immer behalten – Fluchtgeschichten zwischen Ostpreußen und Bremen (NDR/Radio Bremen)

Zeitzeugin Christa Siegmüller als 2 1/2 jähriges Mädchen Bildrechte: Jens Schellhaas

Wolfgang wohnt in Breslau. Für ihn sind die ersten Toten in diesem Krieg seine Schulkameraden, beschossen auf einer Transportfahrt. Christa aus Bremen sieht ihren Vater 1944 zum letzten Mal, der ihr zuletzt Spiegeleier brät. Christa lebt später mit der Mutter bei den Großeltern in Neustadt. Im April kommen die Engländer und ehemalige russische und polnische Kriegsgefangene stehlen Vieh und schlachten es auf freiem Feld. Leo kommt im östlichen Zipfel Ostpreußens zur Welt. Als der Krieg begann, wird er Zeuge von Gräueltaten. Als die russische Front näher rückt, flüchtet die Familie und wird eingeholt. Seine Mutter und weitere Frauen werden vergewaltigt. Er kommt in die sowjetische Besatzungszone. Nach mehreren Fluchtversuchen gelangt er 1949 in die Bundesrepublik und der Krieg ist zu Ende.

Folge 5: Zwischen den Fronten – Von Böhmen bis in die Reichshauptstadt (MDR/RBB)

Zeitzeuge Peter Leonhard Braun in jungen Jahren (Bildmitte) Bildrechte: privat