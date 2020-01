Pfarrer sollte er werden, ein Priester der Poesie wollte er sein. Schon als junger Mann war Hölderlin von seiner Berufung zum Dichter überzeugt, wagte es aber lange nicht, sich dem Wunsch der Mutter zu widersetzen.

Aufbruch in eine neue Epoche

Vor 250 Jahren, am 20. März 1770, in Lauffen am Neckar geboren, wuchs Hölderin in einem pietistisch geprägten Umfeld auf. Während des Theologiestudium am Tübinger Stift schloss er Freundschaft mit Hegel und Schilling und bildete mit ihnen einen intellektuellen Bund. Angesteckt vom Geist der Französischen Revolution träumten sie vom Aufbruch in eine neue Epoche. "Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister!" heißt es in dem gemeinsam verfassten Text, der als "Das älteste Systemprogramm deutschen Idealismus" in die Philosophiegeschichte einging.

Erste Gedichte Hölderlins erschienen 1792 in Gotthold Stäudlins "Musenalmanach". Nach Abschluss des Studiums musste er sich als Hauslehrer verdingen. Während seines Aufenthaltes 1795 in Jena, wo er die Vorlesungen Johann Gottlieb Fichtes besuchte, kam es zur Begegnung mit Goethe und Schiller. Obwohl Schiller den jungen Landsmann zweitweise förderte, erfüllte sich Hölderlins Wunsch, in den "Zirkel der großen Männer" einzutreten, nicht.

Zwei Hälften des Lebens

1796 wurde Hölderlin Hauslehrer in der Familie des Frankfurter Bankiers Gontard und verliebte sich in dessen Ehefrau Susette. Zwischen beiden entwickelte sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, die bis Mai 1800 andauerte. Als "Diotima" hat Hölderlin sie in seinen Gedichten und dem Briefroman "Hyperion" verewigt. 1802 starb Susette Gontard. Ihr früher Tod traf Hölderlin schwer.

Der Dichter stürzte sich in Arbeit, übersetzte Sophokles und Pindar und verfasste einige der berühmten Hymnen seines Spätwerks wie "Andenken" und "Patmos". 1805 erschien der Zyklus "Nachtgesänge", in dem auch das berühmte, mit Blick auf sein weiteres Schicksal prophetisch anmutende Gedicht "Hälfte des Lebens" enthalten ist. In der zweiten Strophe heißt es: "Weh mir, wo nehm’ ich, wenn / Es Winter ist, die Blumen und wo/ Den Sonnenschein".